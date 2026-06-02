San Marino rafforza la propria sicurezza energetica: siglato accordo strategico diretto con SOCAR per la fornitura di gas naturale

In un contesto internazionale caratterizzato da persistenti tensioni geopolitiche e da una crescente attenzione alla sicurezza degli approvvigionamenti energetici, la Repubblica di San Marino compie un importante passo avanti nella tutela degli interessi nazionali e nella stabilità del proprio sistema energetico.

Nella giornata di ieri, a Baku, l’Azienda Autonoma di Stato per i Servizi Pubblici (A.A.S.S.) ha sottoscritto un accordo con la società di Stato Azera, SOCAR Trading Gas & Power per l’acquisto e la fornitura diretta di gas naturale destinato alla Repubblica di San Marino. L’intesa consentirà di consolidare la sicurezza delle forniture per la stagione invernale 2026-2027, rafforzando al contempo la capacità del Paese di operare direttamente sui mercati energetici internazionali.

L’accordo rappresenta il risultato di un percorso istituzionale e diplomatico sviluppato negli ultimi mesi sotto l’indirizzo delle Segreterie di Stato competenti e finalizzato a individuare soluzioni in grado di garantire continuità, affidabilità e sostenibilità nell’approvvigionamento energetico nazionale.

«Avevamo assunto l’impegno di rafforzare la sicurezza delle forniture energetiche del Paese – dichiara il Segretario di Stato per il Lavoro, la Programmazione Economica, i Rapporti con A.A.S.S., la Transizione Ecologica e l’Innovazione Tecnologica, Alessandro Bevitori – e questo accordo costituisce un risultato concreto delle attività condotte a più livelli dalla diplomazia, che contribuisce a diversificare le fonti di approvvigionamento al fine di rafforzare la stabilità e la sicurezza energica delle forniture. Questo peraltro è un passo concreto per future collaborazioni bilaterali in ambito energetico in un mercato internazionale attualmente caratterizzato da forte volatilità e in continua evoluzione.»

Per il Segretario di Stato per le Finanze e il Bilancio, i Trasporti e l’Energia, Marco Gatti, «la possibilità di accedere direttamente a un primario operatore internazionale rappresenta un elemento di particolare rilevanza strategica. La diversificazione delle fonti di approvvigionamento e la programmazione anticipata delle forniture costituiscono strumenti fondamentali per rafforzare la competitività e il contenimento del rischio. La definizione di condizioni economiche vantaggiose rappresentano un vantaggio economico concreto per il Paese, perché garantisce maggiore prevedibilità dei costi e maggiore possibilità di operare sul nostro sistema tariffario.»

L’intesa è maturata nell’ambito della partecipazione sammarinese alla Baku Energy Week e grazie al lavoro svolto dall’Ambasciatore della Repubblica di San Marino in Azerbaigian, John Mazza, che evidenzia “come la missione nell capitale azera segni un'altra tappa decisiva nel consolidamento delle relazioni bilaterali sul piano politico e diplomatico, aprendo la strada a nuove intese istituzionali di mutuo interesse". Il Direttore del Dipartimento Lavoro e Cooperazione, Raoul Chiaruzzi, rimarchia che “la diversificazione dell’approvigionamento con l’acquisto direttamente alla fonte conferisce a San Marino una autonomia senza precedenti”.

La firma dei contratti è avvenuta tra il Presidente di SOCAR, Rovshan Najaf, e il Direttore Generale di A.A.S.S., Marcello Forcellini.

«Esprimo grande soddisfazione per il risultato raggiunto – dichiara Forcellini – che testimonia la capacità delle istituzioni e della diplomazia sammarinesi di operare in maniera coordinata e di costruire rapporti diretti con operatori energetici di rilevanza internazionale. Grazie al lavoro svolto da tutti i soggetti coinvolti, A.A.S.S. potrà contare su uno strumento ulteriore per garantire continuità, affidabilità e sicurezza nell’approvvigionamento energetico della Repubblica.»

L’accordo rappresenta inoltre un importante tassello nel percorso di rafforzamento delle relazioni economiche e istituzionali tra la Repubblica di San Marino e la Repubblica dell’Azerbaigian, aprendo nuove opportunità di collaborazione nei settori dell’energia, degli investimenti e dell’innovazione.



Comunicato stampa

Segreteria di Stato per il Lavoro, la Programmazione Economica, i Rapporti con A.A.S.S., la Transizione Ecologica e l’Innovazione Tecnologica

Segreteria di Stato per le Finanze e il Bilancio, i Trasporti e l'Energia

AASS – Azienda Autonoma di Stato per il Servizi Pubblici







