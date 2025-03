San Marino rafforza la tutela dei Consumatori con un pacchetto normativo all'avanguardia

Il Consiglio Grande e Generale ha ratificato una serie di decreti che rinnovano profondamente il sistema legislativo a protezione dei consumatori. Tale riforma, che risponde alle richieste delle Associazioni dei consumatori ed è pienamente in linea con le direttive europee, rappresenta un avanzamento strutturale orientato a una maggiore trasparenza, efficacia e tutela per il consumatore. Si tratta di un elemento fondamentale per consolidare la protezione dei cittadini e rafforzare gli standard internazionali, passaggio decisivo in vista dell'accordo di associazione. A partire dal decreto principale n. 160 del 2024, che ha stabilito i principi guida per una protezione efficace dei consumatori, sono stati sviluppati specifici decreti attuativi. Essi mirano a rendere operative le norme e a garantire un'applicazione precisa e tempestiva del sistema. In particolare, il decreto n. 206 del 2024 ha istituito l’Autorità di Vigilanza dei Consumatori, affidandone la presidenza all’Avv. Roberta Frascione, professionista di comprovata esperienza e elevate competenze giuridico-amministrative. Parallelamente, il decreto n. 7 del 2025 disciplina con attenzione le modalità di comunicazione, le pratiche commerciali e la pubblicità, definendo criteri rigorosi per identificare comportamenti scorretti e aggressivi. Uno strumento normativo che ha l'obiettivo di assicurare una maggiore chiarezza informativa e di accrescere la fiducia tra consumatori e operatori economici, eliminando ambiguità e pratiche sleali. Contemporaneamente, il decreto n. 9 del 2025 introduce misure concrete per garantire la sicurezza e la qualità dei prodotti. Esso delinea un sistema di protezione che riconosce ai consumatori importanti diritti in caso di prodotti difettosi, oltre a stabilire procedure di segnalazione rapide e coordinate con l’Autorità di Vigilanza e gli uffici della pubblica amministrazione. In linea con l'obiettivo di garantire la trasparenza nelle transazioni commerciali, le disposizioni contenute nel presente Decreto Delegato attribuiscono ad ASE-CC, anche tramite Organismi di Ispezione Accreditati qualificati, la funzione di servizio metrico. Attraverso tale funzione, ASE-CC esercita una verifica costante sugli strumenti di misura che regolano i rapporti commerciali. Tale meccanismo è volto a rendere trasparenti le operazioni di scambio, promuovere il controllo del mercato e garantire la pubblica fede nell'esattezza delle misurazioni in ogni tipo di rapporto. Infine, il decreto n. 10 del 2025 istituisce la Camera di Conciliazione, uno strumento alternativo alla via giudiziaria. Questo organismo offre un percorso semplificato e veloce per la risoluzione delle controversie, attraverso una procedura strutturata che assicura l’equilibrio tra le parti, riducendo al contempo costi e tempi di attesa. “Le nuove misure, frutto di una importante sinergia e improntate alla massima trasparenza, rappresentano una svolta decisiva per il riconoscimento e la tutela dei diritti dei cittadini, confermando la nostra adesione agli elevati standard europei”, ha dichiarato il Segretario all’Industria, Rossano Fabbri. Con l’adozione del pacchetto normativo, la Repubblica di San Marino dimostra in modo inequivocabile la propria determinazione nel promuovere la massima trasparenza in materia, rafforzando al contempo i rapporti di fiducia con l’ordinamento europeo. Oltre a rispondere alle attuali esigenze di protezione, l’articolato si configura come un modello esemplare di innovazione legislativa a beneficio dell’intera comunità.

Segreteria di Stato per l’Industria, l’Artigianato e il Commercio

