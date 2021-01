San Marino ratifica la Convenzione del Consiglio d'Europa sulla prevenzione del terrorismo e il suo Protocollo aggiuntivo

Lo scorso 12 gennaio, l’Ambasciatore della Repubblica di San Marino a Strasburgo, Sylvie Bollini, ha depositato gli strumenti di ratifica della Convenzione per la prevenzione del terrorismo e il suo Protocollo aggiuntivo al Consiglio d'Europa, alla presenza della Vice Segretario generale Gabriella Battaini-Dragoni, continuando il percorso sammarinese già da tempo intrapreso nell’ottica di una maggiore cooperazione internazionale nella lotta al terrorismo in tutte le sue forme. La Convenzione e il suo Protocollo aggiuntivo entreranno in vigore per San Marino il prossimo 1° maggio 2021, portando rispettivamente a 41 e a 21 il numero di Stati che hanno ratificato o che hanno aderito alla Convenzione e al suo Protocollo aggiuntivo. Il Consiglio d'Europa ha adottato questa Convenzione per aumentare l'efficacia degli strumenti internazionali esistenti nella lotta contro il terrorismo, con l’obiettivo di intensificare gli sforzi degli Stati membri ascrivendo determinati atti che possono portare alla commissione di reati terroristici (come la pubblica provocazione, il reclutamento e l'addestramento) ai reati penali. La Convenzione prevede altresì che venga rafforzata la cooperazione per la prevenzione del terrorismo sia a livello nazionale che internazionale, in quest’ultimo ambito con la modifica degli accordi esistenti in materia di estradizione e di assistenza giudiziaria. La Convenzione prevede anche un processo di consultazione delle parti per garantire un'attuazione e un monitoraggio efficaci.

Segreteria Affari Esteri

