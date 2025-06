San Marino rende omaggio al Maestro Arnaldo Pomodoro

La Repubblica di San Marino si unisce al cordoglio internazionale per la scomparsa del Maestro Arnaldo Pomodoro, figura titanica della scultura contemporanea, spentosi ieri, domenica 22 giugno, a Milano, alla vigilia del suo novantanovesimo compleanno. La Segreteria di Stato per l'Istruzione e la Cultura esprime la più profonda commozione per la perdita di un artista la cui opera ha travalicato i confini geografici, divenendo patrimonio universale. Le sue iconiche sfere, lacerate e ricomposte, hanno saputo interrogare la complessità del nostro tempo, rivelando un'introspezione profonda sulla materia e sulla condizione umana. "La dipartita del Maestro Arnaldo Pomodoro lascia un vuoto incolmabile nel panorama dell'arte mondiale", ha dichiarato il Segretario di Stato per l'Istruzione e la Cultura, Teodoro Lonfernini. Il legame tra il Maestro Pomodoro e la Repubblica di San Marino ha radici profonde, consolidate a partire dal 2005 in occasione del prestigioso Premio San Marino, promosso dalla Fondazione dell’Ente Cassa di Faetano. Da quel sodalizio nacque l’idea di commissionare all'artista la realizzazione di una scultura destinata ai vincitori, dando il via a un dialogo fecondo. La sua arte, riconosciuta e celebrata in ogni angolo del globo, rimarrà un monito eterno alla potenza della creatività e all'incessante ricerca di significato attraverso la forma.

c.s. Segretaria di Stato per l'Istruzione e la Cultura