San Marino: rete sicura, dati protetti, innovazione aziendale e tutela della privacy, spiegate a imprese e professionisti

Il tema è chiaro già dal titolo: “LA NUOVA PRIVACY A SAN MARINO”. Appuntamento gratuito di formazione organizzato nella Repubblica della Libertà (giovedì 18 luglio – ore 15.00 – Hotel Palace) dalla società Consulenti Privacy Srl. Al centro del momento di confronto una disamina approfondita del nuovo testo di legge, in linea con normative UE e internazionali, adottato quest’anno dal governo sammarinese. I relatori affronteranno aspetti informatici, di organizzazione aziendale, identificazione delle figure responsabili e di garanzia, richiesti dal nuovo testo di GDPR (General Data Protection Regulation), approvato dal Consiglio di Sato lo scorso dicembre. “Il nuovo regolamento sulla protezione generale dei dati UE – GDPR - rappresenta un’opportunità di adeguare le protezioni a minacce informatiche ormai a livello 4.0 e di miglioramento delle procedure di lavoro, gestione e produttività. Consente di portarsi “a casa” cultura e competenze essenziali per operare in modo efficace nel proprio mercato. La mia società garantisce ai nostri 500 clienti da Bologna a Rimini, a San Marino, non gli strumenti informatici, ma costruisce insieme a loro le procedure interne par farli funzionare. Forma le persone che devono ricoprire i ruoli richiesti dal GDPR”, spiega Paolo Rosetti Chief Excutive Officer & DPO di Consulenti Privacy. L’importanza del convegno trova conferma nel fatto che, al termine del pomeriggio, ogni partecipante riverà un attestato di presenza valido per la formazione obbligatoria, prevista dall’art. 33 c. 4 della nuova legge. Mentre, per verificare il proprio livello di conoscenza e di adesione alle nuove richieste normative da parte di aziende, studi, imprese o professionisti è possibile effettuare un testo gratuito on line suhttps://iconsulentiprivacyday.it/ e verificare in modo interattivo la necessità della propria iscrizione al seminario.

c.s. Consulenti Privacy