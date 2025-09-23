San Marino riconosce lo Stato di Palestina, Rete: "Era ora!"

Era ora! San Marino ha riconosciuto ufficialmente lo Stato di Palestina. È una giornata storica: il Congresso di Stato, nella seduta di oggi, ha approvato la delibera con cui la Repubblica riconosce ufficialmente lo Stato di Palestina come Stato sovrano e indipendente, entro i confini internazionalmente riconosciuti e nel rispetto delle risoluzioni delle Nazioni Unite. La comunicazione ufficiale di Beccari dovrebbe arrivare sabato, durante il suo intervento all’Assemblea Generale ONU. È una vittoria di tutti e tutte noi, ma soprattutto della società civile che, da mesi e mesi, scende in piazza per sollecitare la politica a prendere posizione contro il genocidio in atto nella Striscia di Gaza. Possiamo finalmente dirlo: se c’è da tutelare i diritti, la dignità e la libertà altrui, San Marino c’è!

c.s. Movimento Civico RETE












