San Marino ricorda l'anniversario del quarto anno di guerra in Ucraina

In occasione del quarto anniversario del conflitto armato in Ucraina, la Segreteria di Stato per gli Affari Esteri si unisce all’appello della comunità internazionale per il raggiungimento di una pace giusta e duratura, rinnovando il proprio impegno a favore della risoluzione del conflitto e del sostegno alle iniziative politiche, diplomatiche e umanitarie. Nella giornata odierna, il Segretario di Stato Beccari interverrà con un videomessaggio al Consiglio Permanente Rafforzato dell’OSCE a Vienna, ribadendo la ferma condanna del conflitto da parte della Repubblica di San Marino e confermando la neutralità attiva del Paese. Tale neutralità si traduce in un impegno responsabile a favore del multilateralismo, del rispetto del diritto internazionale e della ricerca di una soluzione diplomatica equa, duratura, condivisa e basata sul dialogo, accompagnata dal costante sostegno umanitario alla popolazione civile ucraina. Nel corso della mattinata, la Rappresentanza Permanente sammarinese presso il Consiglio d’Europa è intervenuta al Comitato dei Delegati dei Ministri a Strasburgo, riaffermando il fermo sostegno ai principi di indipendenza, sovranità e integrità territoriale dell’Ucraina e rinnovando la piena solidarietà al Governo e al Popolo ucraino. In tale occasione, San Marino si è inoltre allineato allo “EU Statement to mark the beginning of Russia’s war of aggression against Ukraine four years ago”. In corrispondenza di questo anniversario, nel Registro dei danni per l’Ucraina (RD4U), di cui San Marino è membro, è stata istituita una nuova categoria in cui le persone costrette a lasciare il territorio ucraino o impossibilitate a farvi ritorno a causa dell’invasione russa possono presentare richieste di risarcimento. Parallelamente, nell’ambito dei lavori della Rappresentanza Permanente presso le Nazioni Unite a New York, durante l’11^ sessione speciale d’emergenza dell’Assemblea Generale, dedicata all’Ucraina, verrà discussa la risoluzione “Support for Lasting Peace in Ukraine”, proposta dall’Ucraina e sostenuta da numerosi Paesi, tra cui San Marino. La Segreteria di Stato e il Dipartimento Affari Esteri ribadiscono il perdurante impegno della Repubblica nel garantire la continuità dell’accoglienza ai cittadini ucraini costretti a lasciare il proprio Paese. In questo contesto, le Istituzioni reiterano la propria profonda gratitudine a tutti i cittadini sammarinesi che continuano ad offrire una straordinaria solidarietà ed un’accoglienza generosa, attraverso l’apertura delle proprie abitazioni. Viene altresì riconosciuto e valorizzato il contributo concreto e costante di enti, associazioni e soggetti privati, il cui impegno solidale si è rivelato fondamentale per alleviare le sofferenze della popolazione colpita dal conflitto, attraverso l’erogazione di servizi e la distribuzione di beni e materiali di prima necessità. Si conferma, infine, che l’azione della Repubblica di San Marino proseguirà sia sul piano bilaterale sia su quello multilaterale, con l’obiettivo di sostenere iniziative di riconciliazione e promuovere il consolidamento di una pace stabile e duratura tra le parti coinvolte nel conflitto.

C.s. - Segreteria di Stato per gli Affari Esteri







