San Marino ricorda l’anniversario del terzo anno di guerra in Ucraina

San Marino ricorda l’anniversario del terzo anno di guerra in Ucraina.

In occasione del terzo anniversario del conflitto armato in Ucraina, la Segreteria di Stato per gli Affari Esteri intende unirsi al coro unanime dei Paesi che ambiscono alla pace, che lavorano per la risoluzione del conflitto e che vogliono fare la propria parte, in termini politici, diplomatici e umanitari. Il Segretario di Stato per gli Affari Esteri, Luca Beccari, questo pomeriggio, è intervenuto con videomessaggio, al Consiglio Permanente Rafforzato dell’OSCE, svoltosi a Vienna. Nel proprio intervento, il Segretario di Stato, ha confermato, ancora una volta, molto fermamente, la propria condanna verso questo duro conflitto e ha lanciato un accorato appello alla pace, ribadendo l’accoglimento, da parte di San Marino, di ogni tentativo che tenda ad una pace condivisa, equa e giusta e che non dovrà essere motivo di future ostilità. “Ad oggi, sembrano esserci vari ostacoli che ci impediscono di avere una visione comune del futuro. - ha sottolineato il Segretario di Stato- In questo senso, però, non possiamo assolutamente dare per scontati i valori che promuoviamo in questa e in altre Organizzazioni, che sono alla base della nostra convivenza democratica. Allo stesso modo, non possiamo restare inermi nel constatare una sempre crescente e preoccupante normalizzazione delle violazioni del diritto internazionale che il mio Paese, per sua natura, non può condividere.” Nella mattinata, anche la Rappresentanza Permanente sammarinese presso il Consiglio d’Europa, è intervenuta a Strasburgo, riaffermando il supporto ai principi di indipendenza, sovranità e integrità territoriale dell’Ucraina e rinnovando la solidarietà al Governo e al Popolo ucraino. La posizione di San Marino sarà espressa anche dalla Rappresentanza permanente presso le Nazioni Unite a New York, che prenderà la parola alla 11^ sessione speciale d’emergenza dell’Assemblea Generale delle Nazioni Unite, dedicata all’Ucraina, attualmente in corso a New York. Nel corso dei lavori odierni, è stata approvata la risoluzione “Promuovere una pace globale giusta e duratura in Ucraina” proposta dall’Ucraina e sostenuta da numerosi Paesi, tra cui San Marino. In seguito è stata approvata la risoluzione presentata originariamente dagli Stati Uniti “Il percorso verso la pace”, modificata con emendamenti votati in favore anche da San Marino, tesi a condannare l’invasione su larga scala dell’Ucraina da parte della Federazione Russa, a riaffermare l’impegno per la sovranità, l’indipendenza, l’unità e l’integrità territoriale dell’Ucraina attraverso una pace in linea con la Carta delle Nazioni Unite. La Segreteria di Stato e il Dipartimento Affari Esteri richiamano l’impegno, tuttora attivo della Repubblica e che si protrarrà fino al termine dello stato di emergenza, nella prosecuzione dell’ospitalità offerta a circa 450 cittadini ucraini, fuggiti dal proprio Paese, rinnovando la più viva gratitudine delle Istituzioni a tutti i sammarinesi che hanno aperto le proprie case e offerto loro una generosa accoglienza. Allo stesso tempo, si richiama la operosa collaborazione di enti, associazioni e realtà private, Caritas in prima linea, nella costante e preziosa azione solidaristica offerta, nel tentativo di alleviare sofferenze e di adoperarsi con l’erogazione di servizi e distribuzioni di beni e materiali di prima necessità.

[Banner_Google_ADS]



I più letti della settimana: