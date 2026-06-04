San Marino riscopre le sue radici: al via la riapertura del Villino Bonelli e l'omaggio a Marino Cardinali

Un appuntamento straordinario che unisce la memoria storica alla tutela ambientale e alla coesione sociale. Sabato 6 giugno 2026, la Repubblica di San Marino vivrà un momento di profonda valorizzazione del proprio territorio. La Segreteria di Stato per il Territorio, l’Ambiente, l’Agricoltura, la Protezione Civile e i Rapporti con l’A.A.S.L.P. ha infatti annunciato ufficialmente una doppia iniziativa destinata a lasciare il segno: la riapertura del restaurato “Villino Bonelli” e la solenne intitolazione del Piazzale del Parco Montecchio alla memoria di Marino Cardinali, indimenticato fondatore dell’Associazione Micologica Sammarinese. L'evento, strutturato come una vera e propria festa della comunità, intende restituire alla cittadinanza un tassello fondamentale del patrimonio architettonico e naturalistico del Paese, celebrando al contempo lo spirito visionario di chi ha dedicato la propria vita alla salvaguardia dell'ecosistema sammarinese. La presenza annunciata degli Eccellentissimi Capitani Reggenti conferisce alla giornata il massimo rilievo istituzionale, a testimonianza di quanto la cura del territorio e il riconoscimento dei suoi figli più illustri siano pilastri condivisi dell'identità nazionale. "Un'iniziativa che rappresenta un importante momento di valorizzazione del patrimonio storico, ambientale e sociale della nostra Repubblica." – sottolinea il Segretario di Stato Matteo Ciacci. I dettagli operativi e la direzione dei lavori, coordinati in sinergia con l'A.A.S.L.P., hanno permesso il recupero funzionale del Villino Bonelli. L'edificio, che sorge in un'area di straordinario pregio, tornerà a essere un punto di riferimento per la cittadinanza, simbolo di una rinascita culturale che passa attraverso il rispetto della memoria dei luoghi.

La mattinata celebrativa si aprirà all'insegna dello sport e della natura alle ore 8.00 con la tradizionale e suggestiva Camminata de “La Genga”, un momento di aggregazione all’aria aperta che guiderà i partecipanti lungo i sentieri del territorio fino a raggiungere, alle ore 10.00, il Villino Bonelli. Proprio presso il Villino si terrà l'introduzione storica che ripercorrerà le vicende dell'edificio, sancendo ufficialmente la sua tanto attesa riapertura al pubblico. Successivamente, alle 10.30, l'attenzione si sposterà sul Piazzale del Parco Montecchio per il momento più toccante della giornata: la cerimonia di intitolazione a Marino Cardinali e la contestuale presentazione degli imponenti interventi di riqualificazione che hanno interessato l'intera area. Cardinali, figura cardine dell'associazionismo locale, ha saputo anticipare i tempi infondendo nella società sammarinese una profonda coscienza ecologista e l'amore per la micologia e la biodiversità. Intitolargli questo spazio riqualificato nel cuore del Parco Montecchio significa rendere perenne il suo insegnamento e ringraziarlo per il prezioso contributo offerto alla crescita sociale della Repubblica. A coronamento di una giornata di festa e condivisione, l’Associazione Micologica Sammarinese offrirà a tutti i presenti un momento conviviale, un’occasione per riscoprire il senso di comunità all'ombra degli alberi di Montecchio. La Segreteria di Stato invita caldamente tutta la cittadinanza a partecipare a questo speciale momento di storia, memoria e identità territoriale.

PROGRAMMA DELLA GIORNATA:

Ore 08.00 – Camminata de “La Genga”; ritrovo e partenza lungo i sentieri naturalistici.

Ore 10.00 – Arrivo presso il “Villino Bonelli”, introduzione storica e cerimonia di riapertura della struttura.

Ore 10.30 – Trasferimento presso il Piazzale del Parco Montecchio per la cerimonia di intitolazione e presentazione degli interventi di riqualificazione dell’area.

A seguire – Momento conviviale offerto dall’Associazione Micologica Sammarinese.





C.s. Segreteria di Stato per il Territorio e l'Ambiente





