San Marino riscrive la storia con la prima vittoria ufficiale in Nations League: il futuro è oggi.

La Segreteria di Stato per lo Sport della Repubblica di San Marino esprime le più vive congratulazioni alla nostra Nazionale di calcio per l’eccezionale e storico traguardo raggiunto nella recente partita di Nations League, dove ha ottenuto la sua prima vittoria in una competizione ufficiale battendo il Liechtenstein 1-0. Un risultato che non solo rappresenta una pietra miliare nel percorso calcistico del nostro Paese, ma che riaccende lo spirito e la passione sportiva di tutta la comunità, dando nuova linfa alle ambizioni del calcio sammarinese. L’esordio vittorioso di molti giovani talenti, come Nicko Sensoli, autore della rete decisiva, rappresenta una testimonianza tangibile dell'impegno della Federazione per il futuro del calcio nazionale. Un impegno che trova riscontro nei volti giovani di questa squadra, simbolo di una nuova era per il nostro sport, che con coraggio, determinazione e umiltà ha saputo scrivere una pagina memorabile della storia calcistica di San Marino. Anche la Nazionale Under 21, sebbene non abbia avuto il risultato sperato contro l’Italia, merita tutto il nostro apprezzamento per lo spirito combattivo e l’entusiasmo con cui ha affrontato l’impegno. La Segreteria di Stato per lo Sport continuerà a investire nel calcio e nelle altre discipline sportive, perché è attraverso lo sport che San Marino veicola la sua immagine positiva nel mondo, trasmettendo valori universali come il fair play, la solidarietà e l'impegno. Crediamo fermamente che lo sport, oltre a essere un importante strumento di coesione sociale, contribuisca in maniera significativa allo sviluppo del nostro Paese, promuovendo l'inclusione e l'integrazione. A tutti gli atleti, giovani e veterani, e a tutti coloro che sostengono con passione i nostri colori, va il più sincero ringraziamento. Continuate a credere nei vostri sogni e a lavorare sodo: San Marino è fiera di voi.

cs Rossano Fabbri Segretario di Stato per lo Sport

