San Marino RTV, il Segretario di Stato Federico Pedini Amati esprime soddisfazione per la conferma di Roberto Sergio

Esprimo grande soddisfazione per la conferma di Roberto Sergio alla guida di San Marino RTV, una scelta che assicura continuità al percorso di crescita e consolidamento della nostra emittente di Stato e conferma i buoni rapporti dell’azienda con il socio RAI.

Come Segretario di Stato con delega all’Informazione, desidero rivolgere ancora una volta a Roberto Sergio i migliori auspici di buon lavoro, con la certezza che questa conferma servirà proseguire nell’impegno volto a rafforzare il profilo, la qualità, il palinsesto, la tecnologia e il prestigio di San Marino RTV, valorizzandone il ruolo strategico per il Paese e la sua capacità di raccontare San Marino al pubblico nazionale e internazionale a favore della cittadinanza e dei professionisti della nostra emittente.

c.s. Segreteria di Stato per il Turismo







