San Marino RTV presenta il nuovo palinsesto

Questa mattina, al Grand Hotel di San Marino, si è tenuta la presentazione delle novità editoriali nella programmazione di San Marino RTV, davanti ad una platea fatta di giornalisti, ma anche autorità politiche, civili e militari, a partire dal Segretario all'Informazione, Teodoro Lonfernini. Un palinsesto che si arricchisce per l'Emittente di Stato, tra conferme, ritorni e novità:

“In un momento storico così importante – dice il Direttore Generale di San Marino RTV, Andrea Vianello – abbiamo deciso, da un lato, di aumentare l'offerta informativa con nuove edizioni del Tg, fiore all'occhiello della nostra TV. Dall'altro, di allargare lo sguardo sul mondo, con produzioni sui grandi fatti internazionali: l'America al voto, insieme ad Alan Friedman e, con Dario Fabbri, racconteremo le crisi e le guerre in atto a livello globale. Ma senza dimenticare i problemi quotidiani della gente, tornando a parlare di medicina e di sanità, temi di cui Luciano Onder è portavoce di qualità”.

Da oggi, 23 ottobre, infatti andranno in onda due nuovi appuntamenti informativi, con l'edizione delle 12 del Tg San Marino - dal lunedì al sabato - e quella domenicale, alle 14. “Risponde al nostro intento di informare di più e a tutto campo – commenta il Caporedattore Centrale, Silvia Pelliccioni. Accanto ai fatti sammarinesi, italiani e sul mondo, si apriranno finestre sulle notizie online, alle 12, e la domenica, alle 14, focus anche sullo sport”.

Format rinnovati, con protagonisti grandi nomi - giornalisti ed esperti – sui temi più caldi dell'attualità, dal contesto sammarinese e italiano a quello internazionale: “Washington Files”, con Alan Friedman Ogni lunedì dal 23 ottobre, alle 21.30 (replica il martedì, alle 10.30) Dieci puntate di approfondimento, verso le elezioni presidenziali americane del 2024. Con Alan Friedman, ospiti in studio e il suo editoriale “Ipse Dixit Trump”. Che cosa sta succedendo a Washington, quali i possibili futuri candidati oltre a Joe Biden e Donald Trump, quali conseguenze per l’America, per la democrazia e quale il ruolo americano nei conflitti in corso, dall'Ucraina al Medio Oriente?

“Sono molto lieto di tornare a San Marino RTV, tra grandi professionisti – dice Alan Friedman – che sulle elezioni americane avanza i pronostici del momento: “Siamo al testa a testa tra Biden e Trump - osserva –. Ma il grande punto interrogativo si chiama Robert Kennedy Jr., figlio di Bob, pecora nera della famiglia, che potrebbe scendere in campo con un terzo partito”.

“Il Grande Gioco”, con Dario Fabbri Ogni martedì, dal 24 ottobre, alle 21.00 (replica il mercoledì, alle 10.30) La geopolitica sul piccolo schermo in dieci puntate, con Dario Fabbri e Gianmarco Morosini, in una fase storica caratterizzata dall'utilizzo della forza per definire nuovi assetti. Dalla guerra in Ucraina all'incendio mediorientale, fino alla più strategica delle partite, intorno a Taiwan.

Ringrazio il Direttore Vianello, mi lusinga lavorare con voi – ha detto Dario Fabbri – ed è una bella sfida raccontare, partendo da un evento principale, l'onda lunga delle crisi. La prima puntata – spiega - sarà incentrata sulla grande attesa della reazione israeliana nei confronti di Hamas, ma andremo anche a vedere da dove nasce tutto questo e perché la questione israelo-palestinese ritorni ciclicamente”.

“La Casa della Salute”, con Luciano Onder Ogni sabato, dal 20 gennaio 2024, alle 20.00 (replica la domenica alle 23) Per il decimo anno consecutivo, torna il format di servizio pubblico, che parla di medicina, ricerca scientifica, qualità della vita, benessere. Con Luciano Onder, in una formula ancora più ricca, ci saranno specialisti provenienti da importanti istituzioni ospedaliere e di ricerca universitaria. “L'informazione nel settore della medicina – spiega Luciano Onder - esige una grande preparazione e specializzazione, perché quella notizia è medicina vera e propria.

Da quella informazione dipendono lo stile di vita, le scelte di prevenzione che il telespettatore adotterà. Il ruolo del giornalista che si occupa di sanità è quello di fare informazione corretta ed equilibrata”. “Come siamo diventati ricchi (La Storia dell’Oro)”, con Paolo Mieli Da novembre La storia dell’oro attraverso i secoli. Il rapporto tra questa preziosa risorsa e l’uomo, che ne ha fatto il proprio metallo per eccellenza. Dagli Egizi - che lo veneravano come simbolo degli Dei - fino ad oggi, divenuto un investimento di immenso valore.

“Andrea Vianello è uno dei migliori professionisti della Tv italiana. Sono orgoglioso di lavorare di nuovo con lui e per il palinsesto di San Marino RTV anche quest'anno – dice Paolo Mieli in video- messaggio – Continueremo, con Vianello e con San Marino RTV, per una vita intera”. Accanto ai programmi di durata, anche due nuovi contenitori dedicati al calcio: “C vediamo il lunedì” - Ogni lunedì, alle 20.00 In onda dal 4 settembre il nuovo approfondimento sulla Lega Pro. In studio con Roberto Chiesa, Roberto Cevoli e Marco Macina, per analizzare temi, fatti, personaggi dell'ultima giornata di Serie C. “Extra Time San Marino” - Ogni martedì, alle 20.00 La trasmissione di approfondimento dedicata al calcio sammarinese. Le immagini, i gol, i commenti e le interviste sulle giornata di campionato interno. Conduce Palmiro Faetanini, che ospita i protagonisti dei club del Titano.

Grazie alla rinnovata partnership tra la San Marino RTV e la Federazione Sammarinese Giuoco Calcio, verrà trasmessa in diretta, tutti i sabato pomeriggio alle 15.00, una partita del campionato sammarinese. San Marino RTV trasmette: ch. 831 del DTT, ch. 520 Sky, ch. 93 TvSat.

In ottica digitale, tutta la programmazione sarà disponibile on demand sul portale www.sanmarinortv.sm e rilanciata sui canali social (facebook, X, YouTube).