San Marino Rtv presenta la stagione 2026/27: più produzione originale, grandi volti e nuovi format

Più produzione originale, nuove prime serate, grandi protagonisti dell’informazione, della cultura e dello spettacolo, investimenti tecnologici e una crescente vocazione internazionale. San Marino RTV ha presentato la stagione televisiva 2026-2027, illustrando un’offerta che rafforza il ruolo dell’emittente come servizio pubblico e come voce della Repubblica aperta al mondo. La presentazione, articolata tra gli studi di San Marino e Roma, ha riunito istituzioni, vertici aziendali, giornalisti, artisti, divulgatori, imprenditori e partner, tracciando il bilancio del percorso compiuto negli ultimi due anni e anticipando le principali novità del nuovo palinsesto. Ad aprire l’evento il Direttore Generale Roberto Sergio: “Oggi abbiamo finalmente una grande produzione originale, un palinsesto ordinato e strutturato, importanti prime serate e grandi protagonisti. Non presentiamo soltanto un palinsesto: si apre una nuova fase della trasformazione di San Marino RTV, sempre nel rispetto della sua funzione di servizio pubblico”. Il Direttore Generale ha ricordato anche il ruolo svolto dall’emittente come Host Broadcaster in occasione della visita sul Titano di Papa Leone XIV e i risultati del percorso legato al San Marino Song Contest, che dal Dreaming San Marino Song Contest fino alla finale, ha superato i 300 milioni di visualizzazioni. Il Presidente del CdA Pasquale Valentini ha sottolineato la necessità di consolidare il percorso intrapreso: “Dopo due anni di nuove produzioni e nuovi palinsesti dobbiamo chiederci sempre di più come la televisione possa raccontare ciò che San Marino è. Questo percorso ora va consolidato e stabilizzato”.

Per il Segretario di Stato all’Industria, Telecomunicazioni e Presidente ERAS Rossano Fabbri, “la trasformazione di San Marino RTV è stata radicale e ha interessato tutti gli aspetti della televisione. Questa è la direzione e questa è la televisione che vogliamo”. Alan Gasperoni, Segretario particolare del Segretario di Stato per il Turismo e l’Informazione Federico Pedini Amati, ha rimarcato il valore promozionale dell’emittente: “San Marino è un territorio piccolo che ha bisogno di una voce forte e la televisione è uno dei migliori strumenti per promuoverlo”. L’Ambasciatore d’Italia a San Marino Fabrizio Colaceci ha definito RTV “una finestra di San Marino sul mondo e del mondo su San Marino”, sottolineando il ruolo della televisione nel rafforzare il dialogo tra Italia, San Marino ed Europa. Spazio anche alle partnership. Il Presidente e AD del Gruppo SAE Alberto Leonardis ha evidenziato come San Marino RTV rappresenti “una televisione fortemente radicata sul territorio ma con uno sguardo nazionale e internazionale”, annunciando nuovi format e sinergie editoriali. Giordano Fatali, Co-fondatore e Presidente di CEOforLIFE, ha invece confermato il progetto dedicato alle storie di leadership e alle esperienze positive di Italia e San Marino nel format di RTV, “Leaders”. Tra le nuove produzioni di maggiore rilievo, il docufilm Fides et Libertas di Roberto Giacobbo, dedicato alla visita di Papa Leone XIV in Repubblica. “Vogliamo trasformare un evento storico in un patrimonio destinato a rimanere, con un linguaggio moderno, accessibile e capace di parlare a tutte le generazioni”, ha spiegato Giacobbo. Il prime time si rafforza con Titano Globale, affidato a Silvia Pelliccioni e Mauro Mazza, che ha spiegato: “Partiremo da San Marino per guardare oltre i confini, cercando di comprendere politica, cronaca, fenomeni sociali, cultura e spettacolo”. Torna anche Il Grande Gioco, con Gianmarco Morosini e Dario Fabbri, che quest’anno raddoppia la durata e approda pienamente in prima serata. “Continueremo a leggere il mondo e i grandi equilibri internazionali cercando di renderli comprensibili”, ha detto Fabbri. Confermati anche Point Break, con Monica Giandotti e Daniele Ruvinetti, e Il Colibrì – Spazio di libertà di Giovanni Terzi. Giandotti ha definito il programma “uno spazio per raccontare e analizzare i punti di rottura della realtà”, mentre Terzi ha ribadito: “San Marino è territorio di libertà e questa televisione consente di raccontare persone e storie che non sempre trovano spazio altrove”.

Tra le novità più attese Myrta Confidential, con Myrta Merlino: “Le due bussole di questa nuova avventura saranno libertà e qualità. Avremo tempo per capire quando la cronaca si fa storia e per leggere, attraverso le persone, le grandi trasformazioni del nostro tempo”. Tra i primi ospiti annunciati Alberto Leonardis, Mario Monti e Fedele Confalonieri. Ampio spazio alla musica. Simona Ventura guiderà artisticamente il San Marino Song Contest insieme a Massimo Bonelli: “Il nostro obiettivo è portare San Marino in finale, aprendo il contest a stili e linguaggi musicali differenti”. Torna su RTV anche Roxy Bar con Red Ronnie, che ha spiegato: “Non mi interessa scoprire qualcuno prima degli altri, mi interessa dare un’opportunità a chi oggi non trova spazio”. Morgan sarà protagonista de Il Libertario della Musica, mentre Mirko Casadei porterà il liscio e le contaminazioni internazionali in Balamondo TV. “La tradizione non deve diventare qualcosa da museo, deve essere vissuta e consegnata alle nuove generazioni”, ha sottolineato Casadei. La divulgazione scientifica avrà un ruolo centrale con L’intelligenza del futuro. La professoressa Luigia Carlucci Aiello ha ricordato che “l’intelligenza artificiale non va fermata, ma governata, mantenendo l’essere umano nel ciclo decisionale”. Il professor Roberto Navigli ha aggiunto: “Dobbiamo imparare a usare queste tecnologie per migliorarci e non per farci sostituire”. Sul fronte sociale, Vittoriana Abate condurrà Nessun segno addosso, dedicato alla prevenzione della violenza di genere, in collaborazione con le Università di San Marino e l’Alma Mater di Bologna: “Vogliamo andare oltre il racconto del fatto e fornire strumenti di prevenzione, entrando nelle radici culturali del fenomeno”. La memoria televisiva sarà al centro di Rivediamoli con Marco Carrara, mentre Dire l’Amore con Claudia Coli e Ludmilla Voronkina Bozzetti porteranno poesia e fotografia sul piccolo schermo. “Riportare oggi la poesia in televisione è quasi un piccolo atto rivoluzionario”, ha dichiarato Coli. Tra le altre novità, Federico Fashion Style con Bellissima – Il tempio della trasformazione, il nuovo crime Sotto accusa con Vittoriana Abate e Cataldo Calabretta, il progetto sociale di Giovanni Anversa, oltre ai programmi dedicati alla salute con Luciano Onder, da anni alla guida de “La casa della salute” e Angelica Amodei con Abbi cura di te.

Per lo sport, debutta La palla è rotonda con Fabrizio Maffei ed Eraldo Pecci, e Roberto Chiesa alla conduzione “Vogliamo parlare di calcio in maniera semplice, senza inutili tecnicismi”, ha spiegato Maffei. Pecci ha aggiunto: “Al calcio di oggi riporterei soprattutto umanità e normalità”. La trasformazione dell’emittente passa infine anche dal digitale, con il nuovo portale sanmarinortv.sm e con RTV Play, pensato come una vera biblioteca on demand delle produzioni presenti e d’archivio. A chiudere la presentazione, Roberto Sergio che ha ringraziato tutte le professionalità dell’azienda: “Quello che all’inizio poteva sembrare un progetto immaginario è diventato realtà. Oggi San Marino è nel mondo e vuole raccontarsi attraverso la propria televisione”.

C.s. - San Marino Rtv







