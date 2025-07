San Marino RTV pubblica i bandi di selezione per il reclutamento di personale nelle aree giornalistica e produttiva.

San Marino RTV allarga la propria squadra. Aperti oggi, 1 luglio, i bandi di selezione per individuare personale giornalistico da inserire nell'area giornalistica e figure tecniche da inserire nell'area produttiva, con sede a San Marino. Profili con una solida formazione nei rispettivi ambiti professionali, grande spazio alle competenze digitali, senza però trascurare la capacità di fare squadra e lavorare in gruppo. Le candidature andranno presentate entro e non oltre le ore 12.00 del 30 settembre 2025, compilando form e modulo online all'indirizzo https://sanmarinortv.sm/lavora-con-noi . I candidati saranno esaminati da una Commissione Valutatrice, dal 1 ottobre 2025 al 19 dicembre 2025, attraverso prove scritte, orali e pratiche. La Commissione Valutatrice redigerà una graduatoria finale, in vigore per due anni, per sopperire ad eventuali posizioni che si rendessero vacanti. Assunzioni al via da gennaio 2026, con contratto a tempo determinato, per sei mesi, con possibilità di estensione a tempo indeterminato, in caso di esito positivo dei sei mesi iniziali, nei modi e nelle forme previste dalla Legge e dal Contratto Collettivo Unico Generale di Lavoro per le Aziende Industriali e i lavoratori in esse occupate e dall'Accordo Integrativo di Lavoro per i dipendenti della San Marino RTV. “Come annunciato - dice il Direttore Generale di San Marino RTV, Roberto Sergio - oggi pubblichiamo i bandi per giornalisti e dipendenti. Una procedura pubblica e trasparente a testimoniare, ancor di più, la fase di rilancio della nostra emittente radiotelevisiva. Per la Repubblica di San Marino e per RTV una giornata importante”.

Segue una sintesi dei requisiti per le rispettive aree.

AREA GIORNALISTICA (ruolo: Redattore/Redattrice Giornalistico/a e/o Video Reporter) Tra i requisiti:

- laurea triennale e/o magistrale in discipline umanistiche, della comunicazione, giuridiche, economiche o equivalenti;

- iscrizione all'Albo dei Giornalisti elenco Professionisti e/o della Press Card della Consulta dell'Informazione di San Marino, elenco Professionisti o l'iscrizione all'Ordine dei Giornalisti elenco Praticanti, che abbiano completato la specializzazione presso scuole di giornalismo riconosciute dall'Ordine dei Giornalisti e in procinto di sostenere l'esame di Stato da professionista;

- ottima conoscenza della lingua italiana;

- ottima conoscenza della realtà sammarinese, nonché delle principali tematiche italiane e internazionali;

- conoscenza della lingua inglese (equiparata almeno al B2); - esperienza o formazione documentata nel settore giornalistico o editoriale, inclusa la redazione e gestione di contenuti web;

- conoscenza di base degli strumenti digitali per la redazione e pubblicazione di contenuti multimediali;

- disponibilità a comparire in video per la produzione di contenuti giornalistici televisivi;

- attitudine al lavoro in team, flessibilità operativa e disponibilità a svolgere attività anche fuori sede;

- disponibilità a lavorare nel weekend e giorni festivi;

- non avere compiuto i 40 anni alla scadenza del termine di presentazione della domanda.

AREA PRODUTTIVA (Ruolo: Tecnico di produzione televisiva, Videomaker, Graphic Designer, Content Creator)

Tra i requisiti:

- diploma in indirizzo tecnico, audiovisivo, multimediale, grafico e/o laurea triennale e/o magistrale in ambiti quali Produzione Multimediale, Scienze della Comunicazione, Ingegneria Audio Video, Design Multimediale;

- competenze tecniche ed esperienza;

- conoscenza della lingua inglese ( equiparata almeno al B1);

- conoscenza dei principali software e strumenti professionali di settore (Adobe o analoghi), strumenti grafici 3D per progettazione e produzione contenuti multimediali e/o software come Unreal Engine;

- attitudine al lavoro in team, flessibilità operativa e disponibilità a svolgere attività anche fuori sede;

- disponibilità a lavorare nel weekend e giorni festivi;

- non avere compiuto i 35 anni alla scadenza del termine di presentazione della domanda.

