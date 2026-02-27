San Marino RTV punta al rilancio internazionale: il San Marino Song Contest protagonista a Sanremo

La strategia di sviluppo per la nostra emittente di Stato accelera il passo nel solco di una visione proiettata oltre i confini nazionali. In questi giorni di grande fermento mediatico, il Segretario di Stato per l’Industria e le Telecomunicazioni Rossano Fabbri e il Segretario di Stato per il Turismo e l’Informazione Federico Pedini Amati hanno presenziato alla kermesse sanremese per ufficializzare una nuova fase progettuale dedicata al rilancio di San Marino RTV. La presenza dei due esponenti di Governo in Liguria testimonia l’impegno costante dell’esecutivo nel sostenere iniziative capaci di proiettare l’immagine del Titano su un palcoscenico globale. Il rilancio strutturale di RTV trova il suo fulcro operativo nell’azione portata avanti dal Segretario Fabbri nel suo ruolo di Presidente ERAS: un percorso necessario per restituire solidità e competitività alla nostra televisione pubblica. Parallelamente, il San Marino Song Contest si conferma il cuore pulsante di questa missione di rinnovamento: un progetto strategico che, grazie alla delega all’informazione affidata a Federico Pedini Amati, sta crescendo di edizione in edizione fino a diventare il nuovo vessillo dell’offerta mediatica sammarinese. L’incontro tra i soci di San Marino RTV, rappresentati dai membri di Governo – Fabbri e Pedini - e dal Dg Sergio, avvenuto in terra ligure, con Giampaolo Rossi, Amministratore Delegato Rai, ha permesso di delineare un percorso condiviso, confermando la salute di una realtà che, dopo anni di incertezze, appare oggi rigenerata. Un elemento determinante in questo scenario è rappresentato dallo stesso Direttore Generale Roberto Sergio. Il suo contributo si sta rivelando decisivo per trasformare le sinergie in risultati concreti, dimostrando che l’integrazione operativa è la chiave vincente per elevare gli standard qualitativi della tv di Stato. La visione di Sergio mira a risanare i bilanci e, contestualmente, a costruire una prospettiva di lungo periodo che sia profondamente connessa con il proprio pubblico. La vetrina di Sanremo funge da trampolino di lancio ideale per le ambizioni sammarinesi. L’evento vedrà la partecipazione di una conduttrice di alto profilo come Simona Ventura, la cui professionalità impreziosisce un format nato per catalizzare l’attenzione di una vasta platea. Attraverso questo appuntamento, San Marino RTV intende consolidare il proprio ruolo di attore protagonista nel panorama culturale, offrendo ai cittadini un prodotto che coniuga intrattenimento e identità. Il percorso intrapreso conferma la volontà politica di investire sul potenziale comunicativo del Paese. La missione sanremese si è rivelata un’occasione proficua per discutere, con pragmatismo e visione, le prossime tappe di una televisione che guarda al domani con rinnovata consapevolezza. Si apre dunque un capitolo inedito, focalizzato sulla crescita qualitativa e sulla capacità di competere in un mercato complesso, dove l’identità sammarinese trova finalmente il palcoscenico che merita.

C.s. - Segreteria di Stato per l'Industria, il Commercio, l'Artigianato, la Ricerca Tecnologica e le Telecomunicazioni - Segreteria di Stato per il Turismo, le Poste, la Cooperazione, l'Expò, l'Informazione e l'Attrazione Investimenti Turistici








