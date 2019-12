San Marino: saranno 15 i diplomati del Master in Medicina geriatrica 2019

Verranno discusse sabato 14 dicembre le tesi a conclusione della settima edizione del Master di secondo livello in Medicina Geriatrica che l’Università degli Studi della Repubblica di San Marino ha organizzato in collaborazione con l’Università di Ferrara. A presiedere la seduta, coronamento del decimo modulo del Master, saranno il Direttore, Prof. Giovanni Zuliani, Università di Ferrara, ed il coordinatore della didattica, Dott. Carlo Renzini. Saranno 15 i camici bianchi che completeranno il percorso che li ha visti impegnati in questo 2019 con lo scopo di perfezionare la propria formazione specialistica sulle patologie correlate all’invecchiamento e sul loro trattamento. Professionisti che hanno approfondito i tanti aspetti legati alla cura del paziente anziano: clinici sicuramente ma anche psicologici, sociologici e di management ospedaliero. Un percorso di eccellenza che verrà riproposto anche per il prossimo anno accademico sempre grazie alla collaborazione con l’Associazione Sammarinese Geriatria e Gerontologia: l’inizio del Master è annunciato per il 24 e 25 gennaio e le iscrizioni, appena chiuse, hanno accolto candidature da tutto lo stivale.

c.s Associazione Sammarinese Geriatria e Gerontologia

