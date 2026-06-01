San Marino, Schillaci: cordoglio per scomparsa Segretario di Stato alla Sanità

Il Ministro della Salute, Orazio Schillaci, esprime "profondo cordoglio" per la scomparsa del Segretario alla Sanità della Repubblica di San Marino, la dott.ssa Mariella Mularoni, di cui oggi si celebrano le esequie di Stato. "Scompare un'amica dell'Italia, una protagonista di primo piano della politica sammarinese, una donna esempio di dedizione nei confronti delle Istituzioni e dei cittadini, sempre attenta alle istanze sociali e al sostegno ai più fragili", sottolinea il Ministro. "Insieme abbiamo siglato, nel 2025, un accordo in campo sanitario, un piano triennale a cui ha lavorato con grande impegno. Mariella Mularoni si è dedicata sino all'ultimo al suo ruolo, con onore e impegno. Alla sua famiglia e al governo di San Marino va il mio più sentito cordoglio", conclude Schillaci.

C.s.







