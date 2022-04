San Marino Ship Register annuncia nuovo membro della squadra tecnica

La Repubblica di San Marino continua ad espandere la sua presenza nel settore marittimo, a seguito del lancio del registro navale internazionale per unità da diporto e commerciali. San Marino Ship Register ha recentemente accolto l’ingegnere Nicola Camorali nel suo team tecnico, confermando la priorità del registro di offrire gli standard più elevati di supporto tecnico e di assistenza in tempo reale. La carriera dell’ingegner Camorali spazia ventidue anni in diversi ruoli nel settore marittimo, da soprintendente tecnico, DPA, fino a fleet manager e technical manager, con una specializzazione in navi mercantili e cisterne. “Sono orgoglioso di unirmi al team SMSR e comincio questa avventura con grande entusiasmo. La squadra è altamente qualificata e mi ha accolto calorosamente, dandomi un ulteriore incentivo a fare un ottimo lavoro per raggiungere gli obiettivi”. Nicola Camorali – Marine Technical Engineer, San Marino Ship Register

“Il supporto dell’ingegner Camorali sarà decisivo nell’avvicinare gli armatori all’amministrazione di bandiera sammarinese. Puntiamo ad offrire le soluzioni migliori tramite servizi digitali, accessibili, e su misura per ogni esigenza”. – Marilena Andrenacci, Head of Registration, San Marino Ship Register San Marino Ship Register (SMSR) La Repubblica di San Marino è uno Stato Membro dell’IMO dal 2002 ed ha ratificato tutte le principali convenzioni marittime internazionali. Nel 2021, San Marino Ship Register è approdato nel settore marittimo, aprendo le porte alla registrazione di unità commerciali e da diporto per un pubblico internazionale. Il Registro opera secondo i più elevati standard di conformità alle normative nazionali ed internazionali per la sicurezza della navigazione. Inoltre, la registrazione a San Marino offre una tassazione vantaggiosa e costi di registrazione competitivi, creati su misura per i diversi target di clientela.

