San Marino Ship Register apre ufficialmente le porte agli armatori internazionali.

Da oggi, yacht da diporto e navi commerciali potranno battere bandiera di San Marino. San Marino Ship Register (SMSR), in qualità di partner esclusivo, fornisce supporto all'Autorità Marittima della Repubblica di San Marino assumendo il coordinamento della registrazione navale e dell'amministrazione di bandiera.

Il team di San Marino Ship Register ha annunciato l’apertura delle registrazioni a partire da oggi, e ha pubblicato le linee guida per la registrazione, ora disponibili sul sito web della società all'indirizzo www.smsr.sm. Con sede principale a San Marino, il team si impegna a offrire soluzioni di registrazione semplici ed efficienti che includano l'accesso completamente digitale a documentazione e certificati, supporto globale 24 ore su 24 e un servizio clienti di qualità con tempi di risposta rapidi.

Dal 7 al 12 settembre, San Marino Ship Register parteciperà al Cannes Yachting Festival con uno stand dedicato e, in tale occasione, il team sarà disponibile a fornire informazioni al pubblico.

“Grazie alla nuova partnership tra l'Autorità marittima sammarinese e San Marino Ship Register, San Marino rivestirà un ruolo chiave nel settore marittimo”.

Marco Conti, Direttore Generale - Autorità per l'Aviazione Civile e la Navigazione Marittima della Repubblica di San Marino

“San Marino Ship Register incarna i valori dello sviluppo sostenibile e del rispetto delle normative, con attenzione all’ottimizzazione dei costi”.

Domenico Gianluca Miliziano, Presidente - San Marino Ship Register

“Il gioco è cambiato. Scegliere la bandiera sammarinese significa scegliere tariffe e regimi fiscali convenienti, senza nessuna restrizione sulla nazionalità, ed un processo di registrazione di sole 48 ore”.

Gianluca Tucci, General Manager - San Marino Ship Register

La Repubblica di San Marino è membro dell'IMO dal 2002 e ha ratificato tutte le principali convenzioni marittime internazionali. Ora, San Marino Ship Register assume un ruolo attivo nel settore marittimo, aprendo le porte della registrazione di navi commerciali e da diporto ad un pubblico internazionale.

Il Registro opera secondo i più elevati standard di conformità alle normative nazionali ed internazionali per la sicurezza della navigazione. Inoltre, la registrazione a San Marino offre schemi di tassazione vantaggiosi e prezzi competitivi su misura per i diversi target di clientela.

