San Marino Ship Register: China Classification Society approvata come organizzazione riconosciuta da San Marino

China Classification Society CCS è stata autorizzata dall’Autorità per la Navigazione Marittima ad operare come Organizzazione Riconosciuta per le ispezioni e certificazioni delle unità battenti bandiera sammarinese.

CCS entra a far parte del gruppo di società di classifica già operative per conto di San Marino Ship Register, con un’offerta di servizi di alta qualità, nel totale rispetto degli standard di sicurezza della navigazione e protezione ambientale. La lista completa di enti autorizzati è disponibile sul sito SMSR: https://www.smsr.sm/it/recognized-organizations/

China Classification Society CCS, fondata nel 1956 e basata a Beijing, è membro pieno della Associazione Internazionale delle Società di Classifica (International Association of Classification Societies IACS), e vanta una rete di più di 120 uffici regionali in tutto il mondo.

“La cooperazione con CCS apre le porte a una vasta rete globale, e offre a San Marino Ship Register ulteriore visibilità e accesso a nuovi mercati e nuove registrazioni”.



Comunicato stampa

Marilena Andrenacci, Head of Registration – San Marino Ship Register