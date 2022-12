San Marino Ship Register: Luciano Serra nominato Console Onorario della Repubblica di San Marino

San Marino Ship Register: Luciano Serra nominato Console Onorario della Repubblica di San Marino.



Repubblica di San Marino, 28 dicembre 2022 - Nelle mani degli Ecc.mi Capitani Reggenti, il Sig. Luciano Serra è stato nominato a tutti gli effetti di legge, Console Onorario della Repubblica di San Marino a Grosseto.

Il Console Onorario seguirà in Italia le questioni marittime in rappresentanza dell’Autorità Marittima della Repubblica, ai sensi dell’articolo 54 della legge numero 120 del 2 Agosto 2019 “Riforma in materia di Navigazione Marittima”.

L’attività del Console Onorario Serra si svolgerà presso la sede del Consolato di Grosseto, ubicato presso il Porto turistico di Marina di Grosseto.



Nel corso della sua attività professionale si ricorda:

Consulente di primarie società a livello nazionale per problematiche demaniali;

Giudice presso la Corte di Giustizia Tributaria di Siena;

Consigliere del Ministro dei Trasporti;

Sindaco revisore delle Ferrovie dello Stato;

Già Console di Santa Lucia;

Docente presso l'Università Federico II di Napoli nei Master di Secondo Livello inerenti le strutture dedicate alla nautica;

Presidente ASSONAT, Associazione Nazionale Approdi e Porti Turistici, che si occupa della costruzione e gestione delle strutture portuali turistiche (porti, marina, approdi, punti di ormeggio, campi boa, rimessaggi, dry storage, ecc.) e di attività turistico-nautiche affini;

Vice Presidente Confturismo-Confcommercio.

“Il Console Serra rappresenta una grande risorsa per la collaborazione con le istituzioni e con il mondo della nautica. Siamo felici di accogliere il Console nella nostra squadra per la promozione della bandiera sammarinese”.

Marco Conti, Direttore Generale - Autorità per l'Aviazione Civile e la Navigazione Marittima della Repubblica di San Marino



San Marino Ship Register (SMSR)

La Repubblica di San Marino è uno Stato Membro dell'IMO dal 2002 ed ha ratificato tutte le principali convenzioni marittime internazionali. Nel 2021, San Marino Ship Register è approdato nel settore marittimo, aprendo le porte alla registrazione di unità commerciali e da diporto per un pubblico internazionale.

Il Registro opera secondo i più elevati standard di conformità alle normative nazionali ed internazionali per la sicurezza della navigazione. Inoltre, la registrazione a San Marino offre una tassazione vantaggiosa e costi di registrazione competitivi, creati su misura per i diversi target di clientela.







