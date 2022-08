San Marino Ship Register partecipa al Cannes Yachting Festival 2022

San Marino Ship Register partecipa al Cannes Yachting Festival 2022.

San Marino Ship Register sarà presente al Cannes Yachting Festival dal 6 al 10 settembre 2022. Come primo salone della stagione, lo Yachting Festival che si tiene nella scintillante baia di Cannes è tra i maggiori eventi del settore della nautica in Europa. Qui si riuniscono i cantieri di tutto il mondo per presentare le loro novità in anteprima. Ospiti e partecipanti avranno l’opportunità di incontrare la squadra SMSR e conoscere le opportunità di registrazione, certificazione marittimi, e i vantaggi fiscali riservati alle unità battenti bandiera sammarinese. Rappresentanti dell’Autorità per la Navigazione Marittima e della Segreteria di Stato per le Finanze e il Bilancio saranno presenti all’evento in supporto del Registro Navale. “Siamo entusiasti di tornare al Cannes Yachting Festival per il secondo anno. Il festival offre una piattaforma ideale per presentare le attività del registro al settore del diporto”. Domenico Gianluca Miliziano, Presidente - San Marino Ship Register “Il team SMSR sarà felice di rispondere ai quesiti dei partecipanti al festival. Siamo pronti ad accogliere gli armatori nel nostro stand e a fornire informazioni dettagliate sul processo di registrazione”. Nicola Camorali, Technical and Fleet Manager - San Marino Ship Register San Marino Ship Register (SMSR) La Repubblica di San Marino è uno Stato Membro dell'IMO dal 2002 ed ha ratificato tutte le principali convenzioni marittime internazionali. Nel 2021, San Marino Ship Register è approdato nel settore marittimo, aprendo le porte alla registrazione di unità commerciali e da diporto per un pubblico internazionale. Il Registro opera secondo i più elevati standard di conformità alle normative nazionali ed internazionali per la sicurezza della navigazione. Inoltre, la registrazione a San Marino offre una tassazione vantaggiosa e costi di registrazione competitivi, creati su misura per i diversi target di clientela.

Cs SMSR

