San Marino Ship Register Premiata Miglior Ente Territoriale

– La San Marino Ship Register è stata premiata miglior ente territoriale dalla giuria della pubblicazione Ship2Shore nell’ambito della manifestazione Ship2Shore Awards con cena di gala a Genova giovedì 17 ottobre, 2024. La manifestazione premia le eccellenze italiane nei settori del marittimo, porti, trasporti, e logistica. Una giuria qualificata di esperti valuta le preferenze espresse dai lettori del quotidiano Ship2Shore e nomina i vincitori nelle ventidue categorie. La San Marino Ship Register ha vinto nella categoria “Autorità sistema portuale, enti territoriali, istituzioni”. Rappresentanti della SMSR hanno partecipato alla cerimonia e cena di gala, tra cui il presidente Domenico Gianluca Miliziano e direttore generale Gianluca Tucci. SHIP2SHORE è il quotidiano online di riferimento per operatori e decision maker in ambito shipping, porti, trasporto merci e passeggeri, e logistica, con copertura non solo nazionale, ma anche internazionale grazie alla versione inglese che raggiunge lettori in oltre 200 Paesi esteri. “Questo riconoscimento è una piacevole e inaspettata sorpresa. Siamo grati alla giuria di esperti del settore e a Ship2Shore per aver premiato la nostra dedizione alla qualità dei servizi. È importante ricevere riscontri positivi come questo da una testata di riferimento del settore”. Gianluca Tucci – Director General, San Marino Ship Register “Aver contribuito alla crescita di una realtà che fino a due anni fa era una promettente start-up è una grande soddisfazione. Questo premio è un riconoscimento al duro lavoro svolto con i colleghi del team SMSR”. Ing. Nicola Camorali – Flag State Manager, San Marino Ship Register San Marino Ship Register (SMSR) La Repubblica di San Marino è uno Stato Membro dell'IMO dal 2002 ed ha ratificato tutte le principali convenzioni marittime internazionali. Nel 2021, San Marino Ship Register è approdato nel settore marittimo, aprendo le porte alla registrazione di unità commerciali e da diporto per un pubblico internazionale. Il Registro opera secondo i più elevati standard di conformità alle normative nazionali ed internazionali per la sicurezza della navigazione e salvaguardia ambientale.

cs Marilena Andrenacci Head of Registration