San Marino Ship Register: Una delegazione dell’Amministrazione di Bandiera sammarinese dall'IMSO.

Una delegazione dell’Amministrazione di Bandiera sammarinese è stata accolta dall'IMSO (The International Mobile Satellite Organization) a Londra. Il gruppo partecipa infatti alla 109a sessione del Comitato per la Sicurezza Marittima MSC, presso la sede IMO di Londra dal 2 al 6 dicembre. Il Rappresentante Permanente presso l’Organizzazione Marittima Internazionale IMO, Ambasciatore Giampaolo Bensaia, il Ministro Plenipotenziario e Vice Rappresentante Permanente presso l’IMO, Gianluca Tucci, e il Marine Technical e Fleet Manager Ing. Nicola Camorali, hanno incontrato il Direttore Generale IMSO Laurent Parenté lo scorso 4 dicembre. L'IMSO è una organizzazione intergovernativa creata nel 1976 dall'IMO, Organizzazione Marittima Internazionale. L'IMSO contribuisce alla sicurezza della navigazione, dei marittimi, e dei passeggeri a livello globale, occupandosi della supervisione dei sistemi di telecomunicazione satellitare come stabilito dalla Convenzione Internazionale SOLAS, di cui la Repubblica di San Marino è firmataria.

