San Marino si accende: la nuova architettura tecnologica del Titano debutta a Domagnano

L'appuntamento è fissato per martedì 7 luglio alle ore 16, quando la Sala Montelupo di Domagnano diventerà il centro nevralgico della nuova strategia economica del Titano. Non si tratta della solita passerella istituzionale. Il focus di "San Marino SWITCH ON" è concreto: mostrare a investitori, professionisti e categorie economiche come la Repubblica intenda trasformarsi in una piattaforma agile e competitiva per l'impresa globale. La burocrazia pesante appartiene al passato; oggi il Paese scommette su un'architettura normativa snella, capace di dialogare senza complessi di inferiorità con i mercati internazionali. Un cambio di passo radicale fortemente voluto dal Segretario di Stato Alessandro Bevitori il quale sta promuovendo un ecosistema in cui il lavoro e l'innovazione tecnologica viaggino sullo stesso binario veloce. Si entrerà subito nel vivo con il primo panel, dove i membri del Consiglio di Amministrazione di San Marino Innovation si presenteranno al tessuto economico. Come si conciliano i rigidi controlli di legalità con l'appeal necessario ad attrarre capitali esteri? La trasparenza e la severità dei filtri d'ingresso non sono un freno, ma il vero passaporto per accogliere business sani e di alto livello. Insomma, l'affidabilità prima di tutto. La forza di questo progetto sta nella coesione del sistema Paese, un dettaglio tutt'altro che scontato. Nel secondo blocco dell'evento, le principali sigle datoriali e associative – ANIS, OSLA, UNAS, ABS e ASI – saliranno sul palco per testimoniare come il tessuto produttivo sammarinese stia remando compatto verso la digitalizzazione. Insieme a loro, lo staff operativo e il Comitato Scientifico dell'ente analizzeranno la messa a terra delle riforme. Il presidente dell'agenzia, Angelo Geminiani, e il direttore Francesco Tabarini, affiancati da Lorenzo Borsari, legale interno di SMI, spiegheranno al pubblico i dettagli tecnici di una riforma che punta ad azzerare i tempi morti tra l'intuizione dell'imprenditore e l'avvio effettivo delle attività. Il gran finale della mezza giornata di lavori guarderà dritto alle dinamiche dei mercati globali. Per capire dove va il mondo dell'innovazione servono occhi esperti, ed è qui che entreranno in gioco il venture capitalist Stiven Muccioli e l'avvocato Matteo Mularoni. I loro interventi si concentreranno su un concetto chiave: la sicurezza giuridica è il miglior magnete possibile per i grandi player esteri. A chiudere il cerchio sarà William Casali, presidente dell'Associazione Sammarinese per l'Informatica, che traccerà le linee guida per integrare queste nuove realtà tecnologiche con le aziende già presenti sul territorio. L'evento, che ha già incassato il gradimento delle categorie e dei professionisti, è valido anche per la formazione professionale continua di avvocati e commercialisti. Un'occasione da non perdere per chi vuole capire come si muoverà l'economia del Titano nei prossimi anni.

C.s. - Segreteria di Stato per il Lavoro, la Programmazione Economica, i Rapporti con A.A.S.S., la Transizione Ecologica e l’Innovazione Tecnologica / SMI – San Marino Innovation







