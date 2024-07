San Marino: si è ufficialmente insediato il Consiglio dell’Ordine Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili

San Marino: si è ufficialmente insediato il Consiglio dell’Ordine Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili.

Nella giornata di venerdì 28 giugno 2024 si è ufficialmente insediato il Consiglio dell’Ordine Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili della Repubblica di San Marino ed il Collegio dei Revisori dei Conti per il triennio 2024 – 2027, espresso attraverso le elezioni avvenute il 21 giugno us. A seguito dell’insediamento il nuovo Consiglio dell’Ordine ha distribuito, al suo interno, le cariche statutarie fra i suoi membri:

- Leardini Monica, Presidente.

- Mazza Marilisa, Vice Presidente.

- Guidi Mirco, Segretario.

- Magnani Giulia, Tesoriere.

- Bianchini Alessandro, Consigliere.

I Sindaci revisori nominati sono Cevoli Marco e Tamagnini Elisa.

Il Consiglio Direttivo coglie l’occasione per rinnovare la propria disponibilità a favore di tutte le Istituzioni per un fattivo coinvolgimento dei Commercialisti in sede di approntamento dei progetti, anche normativi, riferiti alle proprie competenze professionali, auspicando di poter fornire, in tempo utile, un efficace contributo nell’interesse del Paese. Il nuovo Consiglio rivolge un sentito ringraziamento ai colleghi uscenti Graziani Manuela (Presidente uscente), Mina Daniela (Vice Presidente uscente), Bollini Sandy (Tesoriere uscente), nonché Pierangela Gasperoni e Orsolina Muccioli (Sindaci uscenti), per la preziosa attività svolta e per i risultati conseguiti durante il corso del loro mandato.

c.s. Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili della Repubblica di San Marino

[Banner_Google_ADS]



I più letti della settimana: