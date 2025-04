San Marino si prepara a celebrare il National Day a Expo 2025 Osaka, Kansai, Japan

La Repubblica di San Marino è lieta di annunciare le celebrazioni ufficiali del proprio National Day a Expo 2025 Osaka che prevedono la partecipazione dei Capitani Reggenti Denise Bronzetti e Italo Righi accompagnati dal Segretario di Stato per il Turismo con delega a Expo Federico Pedini Amati. Un ricco programma di eventi culturali e musicali sarà proposto al pubblico internazionale di Expo per presentare e onorare i valori di libertà, identità e dialogo che da sempre contraddistinguono la più antica Repubblica al mondo.

Le iniziative prenderanno il via venerdì 2 maggio con una serie di concerti e performance che vedranno protagonisti artisti sammarinesi e giapponesi nella prestigiosa cornice dell’auditorium Shining Hat. Si inizierà alle 14.00 con la composizione musicale From the Heart of San Marino to Osaka Bay: a musical bridge, a cura dell'ensemble dell’Istituto Musicale Sammarinese. Seguiranno, rispettivamente alle 15.00 e alle 15.15, il concerto della nota violinista Ikuko Kawai, recentemente nominata Pavilion Ambassador, e lo spettacolo della Federazione Balestrieri Sammarinesi, coinvolgente testimonianza della tradizione storico-medioevale della Repubblica. Alle 15.30, nel Central Stage del Common-C, l’edificio all’interno del quale si trova il Padiglione di San Marino, l’Istituto Musicale Sammarinese si esibirà nella performance Bohemienne Harmonies: notes from Paris to San Marino, con Aldo Capicchioni e Michela Zanotti al violino, Anselmo Pelliccioni al violoncello, Marco Torsani al clarinetto e Akiko Yatani alla viola.

Sabato 3 maggio, National Day di San Marino ad Expo 2025 Osaka, vedrà la delegazione ufficiale, guidata dai Capitani Reggenti, recarsi in visita ufficiale presso il Padiglione di San Marino, dove sarà accolta dallo staff di manager e volontari; sarà l’occasione per loro per vedere, per la prima volta dal vivo, lo spazio con cui il Titano è protagonista all’Expo. La delegazione sarà altresì accolta in visita ufficiale presso il Padiglione della Repubblica Italiana dal Commissario Generale Mario Vattani e, successivamente, nel Padiglione dell’Arabia Saudita che nel 2030 ospiterà a Riyadh la prossima Esposizione Universale.

Alle 16.30, presso l’Expo Hall National Day, alla presenza delle Loro Eccellenze Denise Bronzetti e Italo Righi, e del Segretario di Stato per il Turismo con delega a Expo Federico Pedini Amati, si darà inizio alla Cerimonia Ufficiale, con l’alzabandiera, gli inni nazionali e i discorsi di autorità giapponesi e sammarinesi. Il programma di intrattenimenti culturali e musicali si aprirà alle ore 15.00 con la suggestiva parata di sbandieratori, tamburini e figuranti della Federazione Balestrieri Sammarinesi sotto il celebre Grand Ring di Expo, la costruzione in legno simbolo dell'Esposizione Universale giapponese che racchiude il sito espositivo sull’isola di Yumeshima; proseguirà con il concerto The Universal Language of Music: San Marino in Japan, e con le esibizioni della violinista Ikuko Kawai e della Federazione Balestrieri Sammarinesi.

Questo programma di appuntamenti rappresenta un’occasione preziosa per rafforzare i rapporti culturali e istituzionali tra San Marino e il Giappone, valorizzando la presenza del Paese nell’importante vetrina internazionale dell’Esposizione Universale.

Federico Pedini Amati (Segretario di Stato per il Turismo): “Il National Day è il momento più alto della partecipazione di un Paese all’Esposizione Universale e noi siamo particolarmente orgogliosi che a celebrarlo ci siano i Capitani Reggenti. È un appuntamento estremamente promozionale per la Repubblica di San Marino, il territorio, la cultura, i prodotti e le tradizioni. Avremo gli occhi del mondo addosso, sarà molto emozionante”.



Comunicato stampa

Expo San Marino