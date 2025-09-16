TV LIVE ·
​San Marino si prepara a diventare la capitale mondiale della magia

16 set 2025
Visto il successo e la grande attesa per la prossima edizione, da lunedì 22 settembre saranno ufficialmente aperte le prevendite dei biglietti per il 27° Festival Internazionale della Magia di San Marino, in programma dal 13 al 15 marzo 2026. ​Il Festival, organizzato dall'illusionista Gabriel con il patrocinio della Segreteria di Stato per il Turismo, promette un'edizione straordinaria, ricca di novità e spettacoli indimenticabili. ​Prezzi e modalità di acquisto ​I prezzi dei biglietti rimarranno invariati rispetto alla scorsa edizione, mantenendo l'evento accessibile a tutti: ​Gli spettacoli di venerdì e domenica avranno un costo a partire da 10 euro. ​Il Gran Galà del sabato sera al Teatro Nuovo avrà un costo massimo di 25 euro per la Platea A. ​I biglietti potranno essere acquistati sia online sul sito ufficiale www.festivalinternazionaledellamagia.com, sia presso la storica prevendita sammarinese, l’Edicola Quadrifoglio, in Via Piana 101. ​Un'edizione da record con tante novità ​Una Scuola di Magia gratuita, pensata per bambini e famiglie. ​Grandi spettacoli con i migliori illusionisti del panorama mondiale. ​Il centro storico animato da spettacoli di street magic gratuiti, aperti a tutti. ​La tradizionale magia per famiglie con il Family Show della domenica al Kursaal. ​"San Marino diventerà un luogo unico dove arte, stupore e divertimento si incontrano per tre giorni indimenticabili," ha dichiarato l'organizzatore Gabriel, confermando l'impegno a rendere l'evento un punto di riferimento per l'illusionismo internazionale.

C.s. - Festival Internazionale della Magia di San Marino

