San Marino si prepara a diventare la capitale mondiale della magia
Visto il successo e la grande attesa per la prossima edizione, da lunedì 22 settembre saranno ufficialmente aperte le prevendite dei biglietti per il 27° Festival Internazionale della Magia di San Marino, in programma dal 13 al 15 marzo 2026. Il Festival, organizzato dall'illusionista Gabriel con il patrocinio della Segreteria di Stato per il Turismo, promette un'edizione straordinaria, ricca di novità e spettacoli indimenticabili. Prezzi e modalità di acquisto I prezzi dei biglietti rimarranno invariati rispetto alla scorsa edizione, mantenendo l'evento accessibile a tutti: Gli spettacoli di venerdì e domenica avranno un costo a partire da 10 euro. Il Gran Galà del sabato sera al Teatro Nuovo avrà un costo massimo di 25 euro per la Platea A. I biglietti potranno essere acquistati sia online sul sito ufficiale www.festivalinternazionaledellamagia.com, sia presso la storica prevendita sammarinese, l’Edicola Quadrifoglio, in Via Piana 101. Un'edizione da record con tante novità Una Scuola di Magia gratuita, pensata per bambini e famiglie. Grandi spettacoli con i migliori illusionisti del panorama mondiale. Il centro storico animato da spettacoli di street magic gratuiti, aperti a tutti. La tradizionale magia per famiglie con il Family Show della domenica al Kursaal. "San Marino diventerà un luogo unico dove arte, stupore e divertimento si incontrano per tre giorni indimenticabili," ha dichiarato l'organizzatore Gabriel, confermando l'impegno a rendere l'evento un punto di riferimento per l'illusionismo internazionale.
C.s. - Festival Internazionale della Magia di San Marino