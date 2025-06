San Marino si prepara al primo Hackathon di Robotica: quasi sold-out l'evento del 9 luglio

La Repubblica di San Marino si appresta a vivere un momento speciale nel campo dell'innovazione tecnologica. Il 9 luglio 2025, presso la Sala Polivalente di Serravalle, si terrà il primo Hackathon di Robotica, organizzato per la prima volta nel territorio sammarinese, un evento che ha già registrato un successo straordinario con le iscrizioni quasi al completo.

L'iniziativa, organizzata da Botika, Artu Onlus e Fattor Comune con il supporto di San Marino Innovation, rappresenta un'importante tappa del movimento di crescita tecnologica avviato nella Repubblica. L'evento, completamente gratuito, è dedicato a studenti dai 12 ai 18 anni, insegnanti e appassionati di tecnologia, con l'obiettivo di sviluppare competenze STEM e stimolare l'innovazione tra le nuove generazioni.



Un programma ricco di formazione e sperimentazione

La giornata, che si svolgerà dalle 10:30 alle 18:30, prevede workshop pratici di robotica e programmazione guidati da formatori specializzati di First Global Italia. I partecipanti avranno l'opportunità di sperimentare direttamente con kit robotici forniti gratuitamente e di apprendere dalle esperienze del team olimpico sammarinese che ha partecipato alle Olimpiadi di Robotica di Atene nel 2024. Il momento clou dell'evento sarà la presentazione delle esperienze internazionali del team sammarinese, che racconterà la partecipazione alle competizioni di Atene e l'imminente trasferta a Panama nel 2025, dimostrando come San Marino stia costruendo un'eccellenza riconosciuta a livello mondiale nel settore della robotica educativa.



Il supporto di San Marino Innovation

San Marino Innovation vuole portare l'innovazione tra i giovani del nostro territorio," afferma Gian Angelo Geminiani, presidente di San Marino Innovation. "Puntare sui giovani significa costruire le basi per un domani più innovativo e collaborativo. Il nostro obiettivo è creare una nuova generazione di talenti che possa guidare lo sviluppo tecnologico della Repubblica attraverso la collaborazione e la condivisione di competenze."



La visione degli organizzatori

"La robotica educativa rappresenta uno strumento straordinario per far scoprire le passioni ai giovani," spiega Diego De Simone, co-founder di Botika e Fattor Comune. "ho potuto constatare direttamente come questa disciplina sia profondamente inclusiva e come alleni i giovani al pensiero laterale. Non si tratta solo di tecnologia, ma di sviluppare competenze trasversali fondamentali per il futuro: problem-solving, lavoro di squadra e creatività applicata alla risoluzione di sfide concrete. Speriamo di far crescere il movimento il prima possibile anche a San Marino."



Un movimento in crescita

L'Hackathon del 9 luglio si inserisce in un percorso di crescita che ha già visto San Marino protagonista sulla scena internazionale. Il team sammarinese ha partecipato con successo alle Olimpiadi di Robotica di Atene nel 2024 e all'evento internazionale di Lignano Sabbiadoro di febbraio 2025, dimostrando l'eccellenza raggiunta dal movimento robotico della Repubblica.

L'iniziativa gode del supporto consolidato delle Segreterie di Stato Istruzione e Cultura, Industria, Sport e Turismo e della collaborazione attiva della Scuola Superiore di San Marino e del Centro di Formazione Professionale, evidenziando l'impegno istituzionale verso lo sviluppo delle competenze digitali del territorio.



Informazioni pratiche

L'evento è gratuito ma richiede iscrizione obbligatoria tramite il modulo online disponibile sul sito www.botika.ai/hack-robotics. Chi si iscrive occorre che sia presente dalle 10.30 fino alle 18.00 circa.

Alle 17.30 è previsto un momento di dialogo sulla robotica educativa e la premiazione finale aperta a tutti.

I posti sono limitati e le iscrizioni stanno raggiungendo rapidamente il numero massimo di partecipanti.

Per ulteriori informazioni:

Email: eventi@fattorcomune.com

Sito web: www.botika.ai/hack-robotics

Organizzatori: Botika e Fattor Comune Società Benefit

Con il contributo di: San Marino Innovation

San Marino Innovation è l’Istituto della Repubblica di San Marino che promuove lo sviluppo tecnologico del territorio www.sanmarinoinnovation.com

Botika è una startup innovativa che si occupa di Intelligenza Artificiale oltre ad essere il referente ufficiale di First Global per la Repubblica di San Marino. www.botika.ai

