San Marino si prepara per accogliere la Pechino-Parigi

San Marino si prepara per accogliere la Pechino-Parigi.

Nella serata del 19 giugno la leggendaria competizione automobilistica arriverà a San Marino San Marino, 23 maggio 2024 – La Repubblica di San Marino è pronta ad accogliere il passaggio della ottava edizione della Pechino-Parigi. Lo hanno annunciato il Segretario di Stato per lo Sport Teodoro Lonfernini, il Direttore di Dipartimento Turismo e Cultura Filippo Francini, l’Automobile Club San Marino, nelle persone di Lucio Leopoldo Daniele e Francesco Brigante, insieme a Cesare Tabarrini e il Direttore di Poste San Marino S.p.A. Gian Luca Amici durante la conferenza stampa tenutasi questa mattina presso il San Marino Outlet Experience. "Quello che dobbiamo dimostrare ora è che appena un uomo ha un'auto, può fare tutto e andare ovunque. Chi osa partire da Pechino per raggiungere Parigi in automobile quest'estate?" – nacque così l'idea della Pechino-Parigi, da una sfida lanciata dal quotidiano francese "Le Matin" nel gennaio del 1907. E fu così che il 10 giugno dello stesso anno, cinque equipaggi partirono da Pechino con l'obiettivo di raggiungere Parigi: il principe Scipione Borghese, accompagnato dal giornalista Luigi Barzini e dal meccanico Ettore Guizzardi, vinse la gara a bordo di una Itala 35/45 HP, giungendo a Parigi il 10 agosto dopo 60 giorni di viaggio. Dopo la prima edizione, la Pechino-Parigi fu dimenticata per decenni, fino a quando non venne riscoperta e riproposta come evento storico e di auto d'epoca. Soltanto nel 1997 fu possibile dar vita alla seconda edizione, risolvendo problemi diplomatici e logistici che sembravano insuperabili. Nella serata di mercoledì 19 giugno, le 76 auto storiche partecipanti, provenienti da 26 paesi, entreranno nella Repubblica di San Marino. Queste vetture, tutte con almeno cinquant'anni di storia, saranno esposte presso il Parcheggio 7 (Cava degli Umbri) per la notte, offrendo al pubblico un’occasione irripetibile per ammirarle da vicino e respirare l'atmosfera di questa epica avventura. Giovedì 20 giugno i partecipanti ripartiranno e sfileranno per il Centro Storico di San Marino, con arrivo in Piazza della Libertà. L'Automobile Club San Marino avrà un ruolo centrale nell'evento, coordinando le attività e presentando le vetture attraverso i propri speaker in Piazza della Libertà. Successivamente, le auto proseguiranno il loro percorso in direzione del San Marino Outlet Experience, dove sfileranno all'interno della struttura, aggiungendo un ulteriore tocco di fascino a questa giornata speciale. Per commemorare il passaggio della Pechino-Parigi a San Marino, sarà emesso un francobollo speciale con annullo filatelico. Questo pezzo da collezione rappresenterà un ricordo duraturo di questo evento storico per appassionati e collezionisti. Il Segretario di Stato per lo Sport, Teodoro Lonfernini: “L’auto-moto sport regala sempre degli eventi eccezionali ma questo che giungerà a San Marino il 20 giungo con partenza da Pechino con più di 14.000 chilometri di strada percorsa da mezzi che sono più delle opere d’arte piuttosto che delle vetture moderne ha davvero del sensazionale e fenomenale; è un evento che coniuga perfettamente le buone pratiche sportive con quelle turistiche in termini di accoglienza di questi specialissimi equipaggi che avranno modo di godere delle bellezze della Repubblica oltre a tutte quelle che hanno potuto attraversare nei lunghi 14.000 chilometri. ” Il Direttore di Dipartimento Turismo e Cultura, Filippo Francini: “La Pechino-Parigi è una delle più affascinanti e suggestive competizioni automobilistiche del mondo e sapere che, in questa sua nuova formula, possa transitare dalla Repubblica di San Marino è per noi grande motivo di orgoglio. Ringrazio tutti coloro che hanno reso possibile il passaggio di queste meravigliose vetture nel nostro Paese, tutti gli organizzatori coinvolti. La Repubblica di San Marino, che vive della propria storia e delle proprie tradizioni è territorio ideale per una gara come la Pechino-Parigi. Non vedo l’ora di dare il benvenuto agli equipaggi.” Il Direttore Generale di Poste San Marino S.p.A., Gian Luca Amici: “Poste San Marino Divisione Filatelica e Numismatica sempre più spesso dedica emissioni agli eventi di prestigio ospitati dalla Repubblica di San Marino. In questo caso abbiamo scelto di realizzare un foglietto con un francobollo celebrativo che siamo certi possa essere apprezzato dai partecipanti alla gara, dagli appassionati di automobilismo e dai collezionisti.”

Comunicato stampa

Ufficio del Turismo

[Banner_Google_ADS]







I più letti della settimana: