San Marino si scopre destinazione wedding con l’evento sposi sotto le stelle

I numeri parlano chiaro: il destination wedding è un fenomeno in grande espansione, capace di creare attenzione sui territori ma anche importanti economie per il tessuto locale di quelle destinazioni che, con lungimiranza, comprendono l'importanza ed affidano lo sviluppo organico di queste attività a grandi professionisti del settore come Daniela Corti, titolare di Madreperla Event ed organizzatrice del prestigioso "The Italian Wedding Stars" - il riconoscimento che premia le eccellenze del wedding con il patrocinio dall'Enit - Agenzia Nazionale del Turismo. A lei va il grande merito di aver ideato e realizzato, in collaborazione con Federica Ferranti di Ninalilou, l'evento che ha portato nella Repubblica di San Marino alcune delle più autorevoli figure di questo mondo dorato che ha acceso l'attenzione della Repubblica del Titano sull'importanza strategica di questo settore, capace di muovere economie decisamente interessanti, coinvolgendo diversi distretti e promuovendo il territorio presso una clientela d'élite. Testimonianza di questa nuova attenzione verso le attrattive Sammarinesi, la prestigiosa presenza, in veste di ospite d'onore dell'evento di Angelo Garini, uno dei più noti wedding designer ed autore dei più scenografici matrimoni andati in scena in tutto il Mondo. Daniela Corti, forte della sua grandissima esperienza nel wedding, ha ideato e realizzato una scenografica cena placée che ha accolto oltre cento prestigiosi ospiti del settore, estasiati dall'elegante atmosfera resa unica dal tramonto sul Montefeltro che ha colorato di rosa la splendida Piazza dominata dalla Statua della Libertà. Le portate di un gustoso menù stellato, che ha deliziato i raffinati palati degli ospiti, si sono magistralmente alternate al susseguirsi delle eleganti sfilate di moda e dei coinvolgenti interventi musicali che hanno piacevolmente intrattenuto gli ospiti fino al calare della notte che ha visto la conclusione della serata con il brindisi finale e il taglio della scenografica wedding cake. Innumerevoli selfie e dirette social hanno testimoniato e condiviso le emozioni di una notte speciale in cui San Marino ha assaporato le eleganti ed eteree atmosfere che i grandi professionisti del wedding sanno realizzare con esperienza e creatività, regalando suggestive emozioni in una scenografia medievale unica come quella di Piazza della Libertà. La Repubblica di San Marino, con il fascino unico dei suoi luoghi storici, può rivestire un ruolo da protagonista assoluto nella realizzazione di matrimoni unici, attraverso il prezioso lavoro di straordinarie figure professionali in grado di offrire, agli sposi di tutto il mondo, un'indimenticabile wedding experience. "Il mio auspicio – afferma Daniela Corti - è quello di aver acceso, anche in questo territorio, l'attenzione sul wedding, realizzando un evento che non deve rimanere un momento isolato ma che possa dare il via ad una promozione organica da realizzare attraverso un progetto articolato che veda coinvolti grandi professionisti in grado di garantire, al prestigio della Repubblica di San Marino, una adeguata qualità dei servizi ed una straordinaria eleganza".