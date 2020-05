San Marino Sicurezza dona 2 telecamere per la misurazione istantanea della temperatura alla Protezione Civile

San Marino Sicurezza dona 2 telecamere per la misurazione istantanea della temperatura alla Protezione Civile.

Nella mattina di oggi, sabato 2 maggio, la Protezione Civile di San Marino ha ricevuto in dono dalla SMS San Marino Sicurezza, Azienda presente sul territorio sammarinese da oltre 30 anni, nella persona dell'Amministratore delegato Bruno Secchiaroli, n. 2 telecamere per la misurazione istantanea della temperatura corporea: una è il modello Termocamera a postazione fissa, l’altra portatile(handheld thermography). L’apparecchiatura, composta da una sistema integrato di telecamera ad alta definizione con un sensore termico di temperatura, trasmette al computer tramite apposito software l’immagine della persona (identifica la faccia) con la temperatura rilevata dalla telecamera infrarossi. Quando la temperatura rilevata supera i 37,5°C, il pc e/o lo Smart- phon invia un allarme sonoro avvertendo gli operatori. La termocamera supporta la misurazione della temperatura senza contatto fisico e consente di misurare accuratamente la temperatura a partire da 2 metri di distanza, riducendo il rischio di infezione derivante dal contatto fisico. Il sistema permette di rilevare la temperatura a più persone contemporaneamente senza rallentare il flusso risultando adatto ed efficace in luoghi altamente frequentati con persone in transito continuo. Per la Protezione Civile tale strumentazione risulta particolarmente preziosa. Infatti la gestione degli accessi negli uffici/aziende e locali pubblici, mai come in questo periodo, rappresenta un elemento cruciale per contenere la diffusione del Coronavirus e risulta sempre più prioritario implementare soluzioni in grado di rilevare la temperatura, analizzare i dati in tempo reale e fare scattare alert se necessario. A seguito di un necessario confronto con le figure responsabili della Pubblica Amministrazione sarà individuata la collazione più idonea ed opportuna per l’utilizzo della pregiata apparecchiatura. Si ringrazia, pertanto, la SMS San Marino Sicurezza per la sua generosa donazione.

c.s. Protezione Civile San Marino

