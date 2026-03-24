San Marino Song Contest 2026: numeri da record e grande visibilità internazionale

San Marino Song Contest 2026: numeri da record e grande visibilità internazionale.

L’edizione 2026 del San Marino Song Contest, evento dedicato alla selezione dell’artista che rappresenterà la Repubblica di San Marino all’Eurovision Song Contest 2026 di Vienna, ha acceso con forza i riflettori sul Paese, regalando una straordinaria visibilità a livello europeo e confermandosi come una vetrina d’eccellenza per il Titano. La finale del 6 marzo al Teatro Nuovo, prodotta da San Marino RTV in collaborazione con RAI, su impulso della Segreteria di Stato per il Turismo, si è affermata come il più grande evento mediatico mai realizzato sul Titano. Un progetto di grande complessità organizzativa, in grado di generare un incredibile impatto in termini di audience e risonanza internazionale. Ad aggiudicarsi la vittoria è stata Senhit ft. Boy George con il brano “Superstar”. Saranno gli alfieri della Repubblica di San Marino all’Eurovision Song Contest 2026, in programma dal 12 al 16 maggio a Vienna, presso la Wiener Stadthalle. I dati ufficiali relativi agli ascolti e al ritorno mediatico dell’evento sono stati presentati nel corso di una conferenza stampa tenutasi oggi, martedì 24 marzo presso la sede di San Marino RTV, alla presenza del Direttore Generale di San Marino RTV e Rai Roberto Sergio, del Segretario Particolare del Segretario di Stato per il Turismo, Alan Gasperoni e di Denny Montesi per Media Evolution e Capodelegazione di San Marino all’Eurovision. Il Direttore di San Marino RTV Roberto Sergio ha sottolineato come “l’evento sia stato un successo al di là di ogni aspettativa con risultati che ci spingono a proseguire con convinzione su un progetto che si conferma vincente, la dimostrazione di come visione e collaborazione possano generare risultati tangibili e duraturi”. Numeri importanti quelli riportati in collegamento da Annalisa Vacca: 14 milioni di video view, altissima, cross promotion sui canali Rai che ha raggiunto ben 28 milioni di italiani. I numeri confermano la validità del percorso intrapreso negli ultimi anni dalla Segreteria di Stato per il Turismo insieme a San Marino RTV e Media Evolution: il San Marino Song Contest si consolida come un asset strategico per il Paese, capace di attrarre media di rilievo, influencer e operatori del settore, garantendo una copertura mediatica estesa e qualificata. Trasmesso in diretta su più piattaforme televisive, radiofoniche e digitali, il contest condotto da Simona Ventura, continua a crescere in termini di qualità artistica e visibilità, contribuendo alla promozione turistica della Repubblica di San Marino in ambito internazionale. L’edizione 2026 ha inoltre registrato un significativo innalzamento del livello artistico grazie alla partecipazione di artisti affermati e professionisti del settore. “Il San Marino Song Contest ha rappresentato un’occasione unica di visibilità, con numeri e ricadute senza precedenti per il territorio – ha dichiarato il Segretario Particolare Alan Gasperoni - si connota come evento crossmediale fortissimo, nato da un’intuizione del Segretario di Stato per il Turismo Pedini Amati per rilanciare la promozione turistica in un determinato periodo dell’anno, è oggi l’evento di punta della programmazione turistica e del palinsesto della televisione di Stato, solido volano per la valorizzazione del talento artistico pilastro della strategia di promozione della Repubblica di San Marino”.

FOCUS SUL PALINSESTO RTV DEL SECONDO TRIMESTRE 2026

Nel corso della conferenza stampa sono state presentate le novità del palinsesto di San Marino RTV, con focus sul secondo trimestre 2026: Marzo-aprile BREAFAST SAN MARINO: il nuovo contenitore mattutino, in diretta sul canale 550 dal lunedì al venerdì, dalle 8.30 alle 10.30, per ragionare sulle news del giorno, approfondire fenomeni sociali, porre l’accento sulle peculiarità del Titano, ma con una costante apertura all’Italia e all’Europa; IL GRANDE GIOCO, la geopolitica con Dario Fabbri e Gianmarco Morosini, fino a giugno, ogni martedì alle 22.00 con altre 12 puntate; Dal 10 Marzo è in onda la rubrica di cucina “ATTENTI A QUEI DUE” con Andy Luotto e lo chef stellato Marcello Leoni. Per i temi economici: INSIGHTS di Francesca Biliotti e Giordano Fatali, dal 13 marzo alle 22.00; l’offerta aumenta con LEADERS, il talk di Giordano Fatali con i CEO di grandi aziende, a partire dall’8 aprile alle 22.00. IL COLIBRÌ - Spazio di Libertà: torna, con una nuova stagione, il format di Giovanni Terzi e Simona Ventura, affiancato da DISINFORMATIA di Marco Mancini. Dal 9 aprile, ogni giovedì. Da mercoledì 15 aprile alle 22.30 partirà POINT BREAK, approfondimento sulla politica italiana, con al timone Monica Giandotti e Daniele Ruvinetti. Dal 20 aprile alle 20.15, un nuovo programma sul tema della VIOLENZA DI GENERE, in collaborazione con l’Università di San Marino. LA CASA DELLA SALUTE di Luciano Onder, in programmazione fino al 25 aprile, ogni sabato alle 11.00. Dal 30 aprile, l’approfondimento guarda l’innovazione tecnologica con L’INTELLIGENZA DEL FUTURO, nuovo programma sull’intelligenza artificiale, con la partecipazione di autorevoli del mondo scientico. Maggio A partire dal mese di Maggio, è previsto un nuovo contenitore pomeridiano in diretta su temi di attualità, intitolato provvisoriamente “PRIMA DI SERA”; Tanta musica e spettacolo: Dal 28 aprile al 1 maggio e dal 5 all’’8 maggio alle 20.15, POP ROAD TO EUROVISION, format di avvicinamento all’Eurovision Song Contest 2026, condotto da Senhit. Un programma itinerante, girato in diverse capitali europee, che unisce musica, cultura e divertimento con un tono fresco e coinvolgente. Novità assoluta: La programmazione dei Talent Show THE COACH (da sabato 21 marzo alle 21.20) e THE COACH KIDS (da domenica 22 marzo alle 18.15).

C.s. - Segreteria di Stato per il Turismo - San Marino Rtv

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