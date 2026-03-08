San Marino Song Contest 2026: trionfa alla serata finale il brano “Superstar” di Senhit featuring Boy George

La Repubblica di San Marino ha scelto il proprio alfiere per la 70ª edizione dell’Eurovision Song Contest 2026. Ad affermarsi come vincitore al San Marino Song Contest 2026 è stato il brano “Superstar” interpretato da Senhit featuring Boy George, alfieri del Titano alla competizione internazionale in programma dal 12 al 16 maggio a Vienna, presso la Wiener Stadthalle. La serata finale si è svolta il 6 marzo presso il Teatro Nuovo della Repubblica di San Marino, alla presenza degli Eccellentissimi Capitani Reggenti Matteo Rossi e Lorenzo Bugli, del Segretario di Stato per il Turismo Federico Pedini Amati e del Direttore Generale di San Marino RTV e Rai, Roberto Sergio. Tra i presenti il Segretario di Stato per l’Industria Rossano Fabbri e il Segretario di Stato per le Finanze e il Bilancio Marco Gatti. Ideato dalla Segreteria di Stato per il Turismo e realizzato in collaborazione con San Marino RTV e Media Evolution, il San Marino Song Contest rappresenta a pieno titolo, un investimento strategico sempre più significativo, con una visibilità unica e resa più forte e incisiva anno dopo anno, volta a rafforzare il posizionamento della Repubblica di San Marino nel contesto europeo e internazionale. L’iniziativa si connota come un importante volano di valorizzazione del talento artistico e come uno strumento efficace per consolidare la presenza del Paese in uno dei più prestigiosi eventi musicali internazionali, l’Eurovision Song Contest, generando un significativo indotto economico e nuove opportunità di sviluppo per il territorio, oltre a una grande copertura mediatica.

La presenza di artisti di fama e professionisti di alto profilo ha elevato, anno dopo anno, il livello qualitativo della manifestazione, rafforzato al contempo la visibilità e la promozione turistica della Repubblica di San Marino su scala internazionale. Sul palco della finale si sono alternati 21 finalisti:10 Big, 10 artisti qualificati all’accesso dalle semifinali e un rappresentante per San Marino, tutti in competizione per l’accesso alla finale dell’Eurovision. A decretare il vincitore la giuria presieduta da Federica Gentile e composta da Roberto Sergio, Mario Andrea Ettorre, Massimo Zanotti e Beppe D’Onghia. La giuria di qualità era formata da Iva Zanicchi, Morgan e Red Ronnie. Il secondo posto è stato conquistato da Kelly Joyce. La serata finale è stata condotta da Simona Ventura e ha visto la partecipazione di prestigiosi ospiti come Al Bano, Elettra Lamborghini, Tommy Cash e Cristiano Malgioglio, al quale il Segretario di Stato Federico Pedini Amati ha consegnato il Premio alla Carriera. Lo scorso anno il medesimo riconoscimento era stato assegnato ad Al Bano, presente sul palco del Contest dove ha proposto tre dei suoi brani più iconici. Nel corso della serata, trasmessa in diretta in Eurovisione su San Marino RTV (canale 550), Radio San Marino, Rai Radio 2 e in streaming su RaiPlay, è stato inoltre reso omaggio all’indimenticabile icona della televisione italiana Pippo Baudo, grande amico della Repubblica di San Marino, alla presenza del figlio Alessandro Baudo. Numerosi i riconoscimenti conferiti durante la finale: Premio della Stampa “Ludovico Di Meo” alle Pellegrina Pibigas, Premio della Critica e Premio SIAE a Dolcenera, Premio Dreaming San Marino Song Contest Risparmio Casa a Maya Azucena, Premio Titano Style Giochi del Titano a Rosa Chemical; Premio Marlù assegnato ai vincitori Senhit e Boy George. La direzione artistica è stata affidata a Massimo Bonelli, con la regia di Cristiano D’Alisera e la scenografia curata da Marco Calzavara e Marco Lucarelli.

Dichiarazioni istituzionali: Federico Pedini Amati- Segretario di Stato per il Turismo “Lo spettacolo al quale abbiamo assistito nel corso di questa strepitosa serata finale è una conferma di come la manifestazione sia giunta ormai a una piena maturità organizzativa e artistica, l’alto livello oramai raggiunto in maniera indiscussa, contribuisce in maniera significativa a rafforzare la visibilità internazionale della Repubblica di San Marino e a consolidarne la presenza nel contesto dello show musicale più seguito nel mondo”.

