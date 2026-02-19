TV LIVE ·
RADIO LIVE ·
Logo San Marino RTV
13:23 Piano Parallelo, è scontro sulla Commissione d'Inchiesta: la politica si divide a Viceversa 13:13 Leone XIV a Rimini per il Meeting: l’ultimo Papa fu Giovanni Paolo II 13:10 Consiglio Grande e Generale, via libera alla riforma sulla naturalizzazione. Nel pomeriggio riprendono i lavori 12:18 Presentati gli atti del Forum del Dialogo: quando la pace passa attraverso i comportamenti di ogni giorno 12:15 Padre e figlio si perdono sopra la diga di Ridracoli: recuperati in serata dal Soccorso Alpino 11:15 Board of Peace, Calenda: "Schifoso comitato d'affari, non si vedeva dai tempi di Caligola" 09:09 Maltempo sull’Italia, ultime piogge: nel weekend torna il sole 08:43 Gli Usa pronti a colpire l’Iran: Trump valuta attacco. Cresce la tensione 07:03 Taekwondo, Alessandro Giovagnoli: "Molto felice per il terzo posto in Albania, punto a migliorare ancora"
  1. Home
  2. News
  3. Comunicati stampa

San Marino Song Contest e 70° Anniversario del francobollo Europa sono due delle quattro emissioni postali che inaugurano l’anno filatelico di Poste San Marino

19 feb 2026
San Marino Song Contest e 70° Anniversario del francobollo Europa sono due delle quattro emissioni postali che inaugurano l’anno filatelico di Poste San Marino

Nuove serie postali che intrecciano argomenti come cultura, musica, arte e temi sociali, aprono il programma filatelico 2026 di Poste San Marino e saranno disponibili a partire da martedì 3 marzo 2026. Con l’emissione dedicata al San Marino Song Contest, Poste San Marino desidera rendere omaggio all’evento musicale che venerdì 6 marzo designerà il rappresentante della Repubblica di San Marino all’Eurovision Song Contest 2026, in programma a maggio in Austria. Il francobollo celebra la forza espressiva della musica come strumento di identità e promozione internazionale del nostro Paese. Emesso in fogli da 12 esemplari, con un valore facciale di euro 2,25 ciascuno, il francobollo raffigura un vinile che fuoriesce dalla propria custodia, richiamando simbolicamente l’energia e la vitalità artistica del Contest. La seconda emissione si inserisce nella prestigiosa serie “Europa” promossa da PostEurop – l’associazione degli operatori postali pubblici europei – che assegna annualmente un tema comune a tutti i Paesi membri. Per il 2026, il tema scelto è la celebrazione del 70° anniversario del francobollo Europa, simbolo di cooperazione e dialogo tra le amministrazioni postali del continente. Il bozzetto riprodotto sul francobollo, vincitore del concorso internazionale indetto da PostEurop, è stato realizzato dal designer finlandese Klaus Welp che ha saputo interpretare con efficacia, il valore storico e simbolico dell’anniversario. A completare questo primo ciclo di emissioni, nei prossimi giorni saranno presentati anche i francobolli dedicati all’Oncologia Medica e al progetto, tutto sammarinese, BUONENUOVE. Le emissioni saranno disponibili a partire da martedì 3 marzo, sul nostro sito www.poste.sm e presso lo Shop Filatelico e Numismatico situato in Piazzetta Garibaldi n. 5, San Marino Città.

C.s. - Poste San Marino S.p.A.




Riproduzione riservata ©

I più letti della settimana: Comunicati stampa