San Marino Song Contest e 70° Anniversario del francobollo Europa sono due delle quattro emissioni postali che inaugurano l’anno filatelico di Poste San Marino.

Nuove serie postali che intrecciano argomenti come cultura, musica, arte e temi sociali, aprono il programma filatelico 2026 di Poste San Marino e saranno disponibili a partire da martedì 3 marzo 2026. Con l’emissione dedicata al San Marino Song Contest, Poste San Marino desidera rendere omaggio all’evento musicale che venerdì 6 marzo designerà il rappresentante della Repubblica di San Marino all’Eurovision Song Contest 2026, in programma a maggio in Austria. Il francobollo celebra la forza espressiva della musica come strumento di identità e promozione internazionale del nostro Paese. Emesso in fogli da 12 esemplari, con un valore facciale di euro 2,25 ciascuno, il francobollo raffigura un vinile che fuoriesce dalla propria custodia, richiamando simbolicamente l’energia e la vitalità artistica del Contest. La seconda emissione si inserisce nella prestigiosa serie “Europa” promossa da PostEurop – l’associazione degli operatori postali pubblici europei – che assegna annualmente un tema comune a tutti i Paesi membri. Per il 2026, il tema scelto è la celebrazione del 70° anniversario del francobollo Europa, simbolo di cooperazione e dialogo tra le amministrazioni postali del continente. Il bozzetto riprodotto sul francobollo, vincitore del concorso internazionale indetto da PostEurop, è stato realizzato dal designer finlandese Klaus Welp che ha saputo interpretare con efficacia, il valore storico e simbolico dell’anniversario. A completare questo primo ciclo di emissioni, nei prossimi giorni saranno presentati anche i francobolli dedicati all’Oncologia Medica e al progetto, tutto sammarinese, BUONENUOVE. Le emissioni saranno disponibili a partire da martedì 3 marzo, sul nostro sito www.poste.sm e presso lo Shop Filatelico e Numismatico situato in Piazzetta Garibaldi n. 5, San Marino Città.

