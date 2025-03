San Marino Song Contest: i numeri confermano il grande valore di un’iniziativa che ha acceso i riflettori di tutta Europa sulla nostra Repubblica

La quarta edizione di San Marino Song Contest, organizzato per selezionare l'artista che rappresenterà San Marino all'Eurovision Song Contest di Basilea ha acceso i riflettori sulla Repubblica di San Marino garantendo visibilità in tutta Europa. Lo spettacolo del 8 marzo, prodotto da San Marino RTV in collaborazione con RAI e fortemente voluto dalla Segreteria di Stato per il Turismo si è rivelato essere il primo e più grande evento mediatico mai realizzato nel Paese con un’organizzazione complessa e di forte impatto e risonanza. Ad aggiudicarsi la vittoria e il titolo di “portabandiera della Repubblica di San Marino” all’Eurovision Song Contest 2025, in programma dal 13 al 17 maggio a Basilea, il dj e produttore Gabry Ponte con il brano “Tutta l’Italia”. I dati ufficiali di ascolto e di ritorno mediatico del San Marino Song Contest sono stati presentati oggi in una conferenza stampa presso la sede della Segreteria per il Turismo. Presenti il Segretario di Stato Federico Pedini Amati, il Direttore di San Marino RTV Roberto Sergio, il Direttore artistico del San Marino Song Contest Massimo Bonelli, Denny Montesi di Media Evolution e Senhit, in qualità di “Eurovision Ambassador” e inviata a Eurovision Song Contests. In collegamento Gabry Ponte. “Il San Marino Song Contest è stata un’occasione unica per visibilità, con numeri e ricadute senza precedenti per il territorio – ha spiegato il Segretario di Stato Pedini Amati-. Dati che ci spingono a proseguire uniti per confermare anno dopo anno un progetto che non possiamo non considerare vincente. A Gabri Ponte auguriamo il meglio, certi che la sua partecipazione a Basilea garantisca ulteriore immagine al Paese”. “L’evento ha rappresentato la più grande campagna di promozione turistica mai realizzata -afferma il Direttore San Marino Rtv Roberto Sergio- i dati raccolti da RAI sono impressionanti e parlano chiaramente: il San Marino Song Contest ha raggiunto mezzo milione di visualizzazioni nel giorno dell'evento, 343.000 interazioni sui social, il contenuto più visto della serata è stato la vittoria di Gabry Ponte, milioni di views sono state registrate dai profili dei venti artisti in gara”. I dati confermano che la scelta della Segreteria di Stato per il Turismo, Media Evolution e San Marino RTV, ha portato avanti negli ultimi anni è vincente. L’evento è diventato un asset strategico, ha attirato l'attenzione di media di prestigio e di numerosi influencer, con una presenza significativa di giornalisti e operatori del settore, contribuendo a un'ampia copertura mediatica. Questa edizione ha visto la partecipazione di artisti di fama e professionisti esperti, il che ha notevolmente elevato il livello dello spettacolo. La ricettività alberghiera ha registrato il tutto esaurito, un dato che evidenzia l'impatto positivo dell'evento sul turismo locale. “La Segreteria di Stato per il Turismo, in collaborazione con San Marino RTV e Media Evolution- ha concluso Pedini Amati- ha dimostrato che credere e dare gambe robuste a questo progetto è stata una scelta strategica e vincente per la promozione del Paese”.

c.s. Segreteria di Stato Turismo