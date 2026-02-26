San Marino Song Contest: le novità dell'edizione 2026, svelati i 10 big

La Finalissima del San Marino Song Contest si svolgerà venerdì 6 marzo 2026 alle 20,30 al Teatro Nuovo di Dogana e sarà trasmessa in diretta in Eurovisione su San Marino RTV (canale 550), Radio San Marino, Rai Radio 2 e in streaming su RaiPlay. L’evento è stato presentato nella conferenza stampa ospitata a Casa Sanremo. A rivelarne i particolari il Direttore Generale di San Marino Rtv e Rai, Roberto Sergio; i Segretari di Stato al Turismo, Federico Pedini Amati e alle Telecomunicazioni Rossano Fabbri; il Direttore Artistico Massimo Bonelli; Denny Montesi, Amministratore Unico di Media Evolution e Simona Ventura, Direttrice Creativa e Conduttrice della finalissima.



“Questo evento - ha detto il DG Roberto Sergio - sancisce e conferma una volta di più la collaborazione rinnovata e rinsaldata tra due realtà, San Marino RTV e RAI, che dialogando e lavorando insieme fanno belle cose. Sarà un'edizione ancora più ambiziosa rispetto a quella di un anno fa perché il gioco di squadra paga e desidero ringraziare anche il Segretario di Stato Pedini Amati e Media Evolution per il grande impegno”.

Annunciata la rilevazione “blind” di Auditel per San Marino RTV nel mese di marzo.



“Il San Marino Song Contest - ha aggiunto il Segretario di Stato per il Turismo Federico Pedini Amati - rappresenta un pilastro della strategia di promozione della Repubblica di San Marino. La partecipazione all’Eurovision Song Contest consente al nostro Paese di beneficiare di una straordinaria esposizione mediatica globale, generando ricadute positive in termini di immagine, attrattività turistica e relazioni internazionali. Si tratta di un investimento strategico ogni anno più forte, volto a rafforzare il posizionamento di San Marino nel contesto europeo e internazionale”.

Dal Segretario di Stato alle Telecomunicazioni Rossano Fabbri “il compiacimento per un evento che accresce il prestigio della Repubblica di San Marino in campo internazionale e ne garantisce la grande visibilità”.

La Direttrice Creativa e Conduttrice Simona Ventura si è detta “entusiasta per l'opportunità e pronta per una manifestazione che ha tutto quel che serve per crescere ancora, in una terra come San Marino che conosco e apprezzo da tempo”.



Il DG Roberto Sergio ha poi annunciato l'accordo con Simona Ventura per 3 anni.



Il Direttore Artistico Massimo Bonelli ha svelato le 10 wild card per la finalissima del 6 marzo:

I 10 BIG

1 | Andreas Habibi ft. AURA | Emirati Arabi Uniti | All we need is love

2 | Dolcenera | Italia | My love

3 | Edward Maya ft. William Imola | Romania/Italia | Balla

4 | Inis Neziri | Albania | Aurora

5 | Kelly Joyce | Francia | Oh là là

6 | L’Orchestraccia | Italia | Cara madre mia

7 | Molella ft. Maxè | Italia | Fever

8 | Paolo Belli | Italia | Bellissima

9 | Rosa Chemical | Italia | Mammamì

10|Senhit ft. Boy George | Italia/Inghilterra | Superstar



Denny Montesi, Amministratore Unico di Media Evolution e Capo Delegazione di San Marino all'ESC, ha fornito i numeri delle fasi di avvicinamento alle semifinali denominate “Dreaming San Marino Song Contest”: “Si sono presentati in 800 dai quali siamo arrivati agli attuali 40 semifinalisti. C'è stata grande partecipazione anche da altri paesi come Spagna e Slovenia. Il livello medio è molto alto, il compito della Giuria sarà complesso”.



A proposito di Giuria, per la Finale sarà composta da Federica Gentile, Roberto Sergio, Mario Andrea Ettorre, Massimo Zanotti e Beppe D’Onghia. Per le semifinali, la valutazione sarà affidata a Massimo Bonelli, Joseph Cauchi e Tomislav Štengl. Quest'anno il San Marino Song Contest avrà anche una Giuria di qualità di alto livello composta da Iva Zanicchi, Morgan e Red Ronnie.



Resi noti i conduttori delle due semifinali del 4 e 5 marzo in onda alle 21 su San Marino RTV: Maddalena Corvaglia e Marco Carrara.



Presentato il team di produzione: la regia è affidata a Cristiano D'Alisera, la direzione della fotografia a Marco Lucarelli, gli autori sono Annalisa Montaldo, Celeste Papuli, Gabriele Di Marzo e Danila Lo Stumbo, la scenografia è firmata da Marco Calzavara, mentre comunicazione e grafica sono curate da Postilla.



Per il San Marino Song Contest 2026, Poste San Marino ha realizzato un francobollo celebrativo dedicato che sarà emesso a partire da martedì 3 marzo.



Comunicato stampa

San Marino RTV - Segreteria di Stato Turismo







