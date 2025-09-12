TV LIVE ·
San Marino: stop a gel e smalti semipermanenti con TPO e DMTA. UNAS: “Abbiamo tutelato da subito operatori e clienti. Ora controlli veri sugli abusivi!”

Entrata in vigore automatica in virtù di accordi sottoscritti

12 set 2025
UNAS informa che, come confermato dall’Istituto per la Sicurezza Sociale, il divieto europeo relativo all’utilizzo e alla vendita di gel e smalti semipermanenti contenenti TPO e DMTA si applica automaticamente anche al territorio della Repubblica di San Marino, in virtù delle specifiche convenzioni vigenti.
Già in data 31 agosto, prima ancora di ricevere riscontro ufficiale dagli uffici preposti, UNAS IMPRESE aveva responsabilmente invitato i centri estetici sammarinesi ad attenersi con rigore alla normativa europea, nell’interesse della salute degli operatori e dei clienti. Contestualmente, l’Associazione ha poi fornito agli associati, indicazioni puntuali sulla corretta gestione delle rimanenze di prodotti contenenti le sostanze vietate, ora da considerarsi a tutti gli effetti rifiuti speciali e quindi da smaltire secondo le procedure previste.
Tuttavia, resta aperta una questione che il Consiglio Direttivo di UNAS IMPRESE solleva con forza: da anni denunciamo il proliferare di attività abusive, spesso svolte in appartamenti privati, totalmente al di fuori delle normative fiscali, contributive e sanitarie cui invece i centri regolari devono scrupolosamente attenersi.
E oggi la domanda è: chi tutela i consumatori che, con leggerezza e irresponsabilità, si rivolgono a realtà abusive non soggette a nessun controllo?
Se prima – con amarezza – abbiamo dovuto constatare che poco interessava agli uffici preposti di tutelare le imprese regolari, vista la carenza di riscontro alle circostanziate segnalazioni, ora chiediamo con determinazione un intervento concreto a tutela dei clienti. Perché la sicurezza e la salute non possono essere affidate all’improvvisazione né al risparmio facile, ma devono essere garantite da professionisti seri e formati, in attività regolari e sottoposte alle necessarie verifiche.

Comunicato stampa
UNAS





Riproduzione riservata ©

