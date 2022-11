"SAN MARINO - Storia della Repubblica più antica del mondo", il nuovo libro di Antonio Stolfi

"SAN MARINO - Storia della Repubblica più antica del mondo", il nuovo libro di Antonio Stolfi.

ANTONIO STOLFI racconta la storia della Repubblica di San Marino. L’autore torna al suo pubblico con un altro libro di storia, dedicato al suo paese per il quale prova un vivo attaccamento, per documentare come è nata l’enclave di San Marino e come essa sia riuscita a preservare la propria indipendenza e libertà. Stolfi costruisce un lungo percorso attraverso il tempo e le corti delle varie epoche, gli usi, i costumi, le trame e le insidie per il potere, servendosi dei documenti storici, gli epistolari e le testimonianze letterarie, facendo rivivere i saliscendi della storia. La Repubblica di San Marino ha anticipato i grandi ideali della storia d'Europa proponendo un modello puntualmente ignorato dalle potenze del continente, occupate a mantenere una politica di dominio. Il libro documenta come un microstato ha potuto costituirsi e come ha potuto sopravvivere nel corso dei secoli nonostante i pericoli della Storia, salvaguardandone l'autonomia e la libertà. Libertà riconosciuta e rispettata da Bonaparte nel 1796, dal Congresso di Vienna nel 1815, da Abraham Lincoln nel 1861 e da tutti i governi francesi che si sono succeduti dopo Napoleone. Nel 2008, i siti del Centro Storico e del Monte Titano si sono meritati di essere iscritti sulla lista del Patrimonio Mondiale dell'UNESCO, perché rappresentano, per i loro valori universali eccezionali, centri di eccellenza nel dominio del patrimonio culturale, paesaggistico e naturale nel territorio della Repubblica di San Marino. L'indipendenza di San Marino è un fenomeno unico, eccezionale, quasi inconcepibile, una storia umana che impone ammirazione e soprattutto rispetto.

San Marino – Storia della Repubblica più antica del mondo di Antonio STOLFI è una lettura estremamente piacevole e interessante, ricca di fatti e testimonianze, un testo dal quale traspaiono evidenti la passione e la dedizione dell’autore per le tematiche trattate. Passione e dedizione che non possono non coinvolgere il lettore, aiutato anche dallo stile elegante, ricercato, ma mai banale o ampolloso.

Il libro è disponibile sia nella versione cartacea sia nella versione e- book presso tutte le librerie e tutti i siti on-line che vendono libri.

[Banner_Google_ADS]



I più letti della settimana: