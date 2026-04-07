San Marino, successo per il Gala benefico con Emanuele Filiberto di Savoia: raccolti fondi per le associazioni del territorio

San Marino, successo per il Gala benefico con Emanuele Filiberto di Savoia: raccolti fondi per le associazioni del territorio.

Il Delegato per l’Emilia Romagna, Cav. Gr. Cr. Gen. C.A. (ris.) EI Antonio De Vita e il Vicario per la Serenissima Repubblica di San Marino, ringraziano l’ospite d’onore S.A.R. il Principe Emanuele Filiberto Duca di Savoia della presenza al Gala benefico, svoltosi il 28 marzo 2026, con inizio alle ore19:30, presso il Palazzo Kursaal (Viale J.F. Kennedy 17 , 47890 - San Marino Città - Repubblica di San Marino). La cena di gala ha visto la partecipazione di numerosi ospiti illustri: S.E. Mons. Domenico Beneventi Vescovo della Diocesi San Marino-Montefeltro, il Segretario di Stato per il Turismo - Federico Pedini Amati, il Segretario di Stato per l’Industria - Rossano Fabbri, S.E. Maria Alessandra Albertini – Ambasciatore della Rep. di San Marino presso la Santa Sede, i vicepresidenti della Consulta dei Senatori del Regno. L’evento serale, partecipato da 186 presenti, consentirà di effettuare donazioni benefiche alle Associazioni no profit presenti nella Serenissima Repubblica per le attività svolte dalle stesse verso i bisognosi che, nel caso specifico sono state così individuate: Associazione INSIAMO, Associazione PROGETTO SORRISO, CARITAS DIOCESANA, Commissione CSD-ONU (quest’ultima in modo non diretto, ovvero la donazione sarà veicolata su un’attività o Associazione segnalata dalla stessa Commissione). Si auspica che l’evento benefico in oggetto possa divenire un impegno annuale continuativo nel tempo, così come le attività del Vicariato sammarinese, che saranno sempre indirizzate verso Associazioni no-profit con progetti e attività operanti all’interno del territorio. Ciò perché l'attività verso chi ha bisogno non sia solo per una occasionale serata ma deve proseguire con carattere di frequenza secondo i valori morali e statutari degli Ordini Dinastici di Casa Savoia. Quest’ultimi ancora una volta confermano e testimoniano quanto si può fare e si deve fare in ogni parte del mondo attraverso opere caritatevoli ed attività filantropiche, portando una preziosa testimonianza di fraternità nel mondo. Inoltre nella zona ingresso del Palazzo Kursaal è stata allestito un parziale della mostra di “COLORS FOR PEACE”, un'iniziativa internazionale che promuove il dialogo e la cultura della pace attraverso l'arte dei bambini, riunendo disegni provenienti da oltre 150 nazioni. Si tratta di un potente messaggio di pace di cui abbiamo tanto bisogno, soprattutto in questo momento. Un ringraziamento speciale agli sponsor che con il loro apporto hanno contribuito alla realizzazione della serata: “GeKo Gold San Marino, ENERGREEN, Symbol Club San Marino, MARLÙ“. Menzioni di ringraziamento particolari vanno al personale del Ristorante “La Terrazza” per l’ottimo menù e l’inappuntabile servizio ai tavoli, alla “Cantina di San Marino” che ha personalizzato le bottiglie del vino servito apponendovi lo stemma degli Ordini Dinastici, al gruppo Scout della Repubblica di San Marino che ha operato con generosità nell'attività di guardaroba, infine ai volontari che hanno prestato servizio per l’organizzazione al fine di renderla speciale per tutti.

c.s.

Il Delegato dell’Emilia-Romagna degli Ordini Dinastici della Real Casa di Savoia Cav. Gr. Cr. Generale di Corpo d’Armata (ris.) Antonio De Vita

e

il Vicario per la Serenissima Repubblica di San Marino Cav. Min. Plen. Cesare Tabarrini

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