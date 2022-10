San Marino Teatro: al via campagna abbonamenti

Inizia domani, martedì 11 la campagna abbonamenti di San Marino Teatro che si protrarrà fino a domenica 16 ottobre. 13 spettacoli divisi tra il Teatro Titano e Teatro Nuovo di Dogana ai quali sarà possibile abbonarsi: TEATRO NUOVO  domenica 23 ottobre (alle ore 18) Orchestra Sinfonica della Repubblica di San Marino - Omaggio a Ennio Morricone  mercoledì 9 novembre Sabrina Guzzanti e Giorgio Tirabassi - Le verdi colline dell’Africa,  martedì 17 gennaio Laura Marinoni e Elisabetta Pozzi - Maria Stuarda  sabato 11 febbraio Danilo Nigrelli, Irene Ivaldi - Festen – il gioco della verità  sabato 18 marzo MM Contemporary Dance Company - Carmen / Bolero PREZZI: Platea intero €92,00 ridotto €84,00 Galleria € 60,00 TEATRO TITANO:  mercoledì 16 novembre NoveTeatro - Calère- Transitus animae,  mercoledì 23 novembre e Erica Mou - Un’ ultima cosa – Cinque invettive, sette donne e un funerale  venerdì 2 dicembre Karma b – Le Dive con qualcosa  domenica 29 gennaio Alessandro Albertin - Perlasca - il coraggio di dire no di e  domenica 19 febbraio, Lino Musella - Tavola tavola, chiodo chiodo…,  sabato 4 marzo, Scena Verticale e il Quartetto d’archi dell’Istituto Musicale Sammarinese - Aspettiamo senza avere paura, domani  mercoledì 22 Stivalaccio Teatro - Arlecchino muto per spavento,

PREZZI: Platea e poltrona palco intero €128,00 ridotto €115,00 Sgabello palco e Loggione € 83,00 Sarà possibile acquistare gli abbonamenti sul sito www.sanmarinoteatro.sm oppure presso il Teatro Nuovo di Dogana dalle ore 17.00 alle ore 20.00. I biglietti per TUTTI gli spettacoli invece saranno acquistabili da martedì 18 ottobre sul sito www.sanmarinoteatro.sm, presso la biglietteria del Cinema Concordia tutti i martedì dalle 17 alle 20, oppure presso la biglietteria del teatro dove si svolge lo spettacolo da 4 ore prima la rappresentazione. Da quest’anno è attiva anche la vendita sul sito vivaticket. Si ricorda che in alternativa è disponibile la formula

CARNET: con la quale è possibile acquistare un numero definito di spettacoli tra quelli in abbonamento. L’acquirente potrà successivamente, da martedì 18 ottobre scegliere gli spettacoli in un’unica soluzione oppure identificarli in momenti successivi scalandoli di volta in volta dal proprio carnet.

TIPOLOGIE CARNET: CARNET 8 spettacoli: 3 spettacoli al Teatro Nuovo + 5 spettacoli al Teatro Titano € 118,00 CARNET 8 spettacoli: 2 spettacoli al Teatro Nuovo + 6 spettacoli al Teatro Titano € 116,00 CARNET 6 spettacoli: 2 spettacoli al Teatro Nuovo + 4 spettacoli al Teatro Titano € 88,00 Per ulteriori informazioni collegarsi al sito www.sanmarinoteatro.sm