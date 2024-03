San Marino Teatro: Cambio data spettacolo "La buona novella" con Neri Marcorè

San Marino Teatro comunica che per impegni improrogabili della Compagnia, lo spettacolo al Teatro Nuovo di Dogana con Neri Marcorè e Rosanna Naddeo LA BUONA NOVELLA di Fabrizio De Andrè è stato spostato a martedì 30 aprile p.v. (era previsto per il 3 aprile). Ci scusiamo per lo spostamento non dipendente dalla nostra organizzazione. Per informazioni rivolgersi agli Istituti Culturali: info.istituticulturali@pa.sm tel: 0549 882452

