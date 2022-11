San Marino Teatro: Mercadini sold out

San Marino Teatro: Mercadini sold out.

San Marino Teatro comunica che per l’appuntamento della Rassegna Sguardi Oltre la Scena con Roberto Mercadini in L’arte di essere nuovi – Lezione sulla pittura del Rinascimento che si terrà domenica 20 novembre alla Pinacoteca San Francesco, i posti sono esauriti. Spiacenti di non potere soddisfare le numerose richieste che continuano a pervenirci, consigliamo gli interessati agli appuntamenti che si svolgono in spazi particolari e con posti limitati, di prenotare anticipatamente al numero 0549 882452 o per mail a info.istituticulturali@pa.sm.

GLI ALTRI APPUNTAMENTI DI “SGUARDI OLTRE LA SCENA”:

domenica 4 dicembre 2022 - Titancoop di Valdragone, ore 16.30

Vito

SAVOUR FA RIMA CON AMOUR – inVito alla tavola

Dialogano con il comico e chef Vito Bicocchi, Donatella Depaoli e Paolo Rondelli

domenica 22 gennaio 2023 – Dipartimento di Storia, Aula Magna “Lanfranco Ferroni”, ore 16.30

Davide Riondino e Dario Vergassola

I NOSTRI CLASSICI

domenica 23 aprile 2023, Sala Polivalente “Il Ritrovo”, Fiorentino ore 16.30

Filippo Nigro

EVERY BRILLIANT THING – Le cose per cui vale la pena vivere

di Ducan Macmillan con Johnny Donahoe

c.s. Istituti Culturali

[Banner_Google_ADS]



I più letti della settimana: