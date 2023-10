San Marino teatro: presentazione la Stagione 2023/2024

San Marino teatro: presentazione la Stagione 2023/2024.

Ritorna la Stagione Teatrale di San Marino Teatro: anche quest’anno la proposta teatrale si mostra varia e articolata all’interno di un percorso che vede il teatro come luogo di comunità per la sua missione culturale, sociale e di intrattenimento. Un programma che vuole comprende e affrontare, tramite la messa in scena teatrale, aspetti della società ma anche del sé, in un dialogo fra linguaggi diversificati, adattamenti di classici a temi di attualità e rappresentazioni di grande impatto emotivo, per una riflessione critica e consapevole del vivere quotidiano. Lo spettacolo dal vivo permette di vivere un’esperienza unica e appassionante: il nostro obiettivo è offrire una proposta di qualità, ricca e innovativa, proponendo testi, artisti e registi importanti, con trasversalità nei temi e nella partecipazione.

Dodici spettacoli in abbonamento, divisi tra Teatro Nuovo (4 spettacoli) e Teatro Titano (8 spettacoli) più 4 appuntamenti “fuori dal Teatro”, per un’offerta di grande emozione.

TEATRO NUOVO Il cartellone del Teatro Nuovo verrà inaugurato giovedì 26 ottobre da un’opera lirico teatrale di Antonio Viganò, Compagnia La Ribalta – Kunst der Vielfalt, OTELLO CIRCUS, ispirato alle opere di Verdi e Shakespeare e ambientato in un vecchio circo; martedì 14 novembre Anna Bonaiuto e Filippo Dini (anche regista della pièce) saranno i protagonisti di AGOSTO A OSAGE COUNTY di Tracy Letts, un viaggio sentimentale tra affetti, segreti, cinismo e humor nero; mercoledì 20 marzo, Vanessa Incontrada e Gabriele Pignotta porteranno in scena SCUSA SONO IN RIUNIONE...TI POSSO RICHIAMARE?, una divertente commedia che ci porterà a ridere di noi stessi; mercoledì 3 aprile chiuderà la programmazione del Nuovo, Neri Marcorè con LA BUONA NOVELLA di Fabrizio De André, uno spettacolo di Teatro Canzone che intreccia le canzoni del grande cantautore con brani dei Vangeli apocrifi.

TEATRO TITANO Aprirà il programma del Titano martedì 5 dicembre CIAO AMORE CIAO – un’indagine su Tenco, portato in scena dalla Compagnia Asini Bardasci, uno spettacolo tra musica e parole sulla figura di Luigi Tenco; venerdì 12 gennaio, ritorna a San Marino, Simone Cristicchi con FRANCISCUS. IL FOLLE CHE PARLAVA AGLI UCCELLI, il suo nuovo progetto tra riflessioni e canzoni inedite, incentrate sulla figura di San Francesco; mercoledì 24 gennaio sarà la volta di Carrozzeria Orfeo con SALVEREMO IL MONDO PRIMA DELL’ALBA, ultima creazione del famoso gruppo teatrale che racconta un’umanità confusa e impaurita, sopraffatta dall’ossessione di questo continuo doversi vendere, con il terrore che nessuno ti voglia mai comprare; martedì 30 gennaio, Michele Di Giacomo interpreta e dirige IO SONO MIA MOGLIE, la storia di Charlotte Von Mahlsdorf, trasgender sopravvissuta al nazismo e al regime comunista; venerdì 16 febbraio, Gegè Telesforo e la sua band nel concerto BIG MAMA LEGACY con un personale tributo al blues e alle formazioni del periodo jazz-groovy fine anni ’50; venerdì 8 marzo, in occasione della giornata della donna, uno spettacolo irriverente, tra il comico ed il serio DI DONNE E DI PENE di e con Patrizia Bernardi; venerdì 15 marzo, Enzo Vetrano e Stefano Randisi porteranno in scena I MACBETH, molto liberamente ispirato a Macbeth di William Shakespeare e a stragi dei giorni nostri; chiuderà il cartellone, mercoledì 27 marzo LE SERVE di Jean Genet con Eva Robin’s, Beatrice Vecchione e Matilde Vigna, una messinscena avvincente ispirata a un reale fatto di cronaca.

SGUARDI OLTRE LA SCENA In aggiunta ai due cartelloni, dopo il positivo riscontro ottenuto la scorsa stagione, torna la rassegna pomeridiana e domenicale fuori abbonamento, intitolata Sguardi oltre la scena che prevede appuntamenti realizzati in luoghi non consueti. La rassegna mira a portare delle rappresentazioni fuori dai luoghi tradizionali del teatro, abitando il territorio e trasformando uno “spazio altro” in un luogo teatrale e d’incontro, al fine di favorire e rafforzare la vicinanza fra il pubblico e i protagonisti della scena teatrale. Si comincerà domenica 5 novembre (ore 15.30) presso la Sala “Il Ritrovo” di Fiorentino con David Riondino e Dario Vergassola ne I NOSTRI CLASSICI, uno “scontro” tra i due comici sui temi della letteratura classica; domenica 26 novembre, a Palazzo Graziani, Città di San Marino (ore 17.00) in vicinanza della giornata contro la violenza sulle donne, Antonio Fazzini porterà in scena LA DONNA FATTA A PEZZI tratta dalla raccolta di Alessia Djebar, scrittrice algerina; domenica 3 marzo (ore 17.00), alla Sala Montelupo di Domagnano, Giostremia, ovvero Simonetta Agarici, Sara Jane Ghiotti, Serena Lucchi Michela Zanotti e Emanuela Valmaggi si esibiranno nel concerto DONNE IN MUSICA; domenica 14 aprile (ore 17.00) presso Giorgia Boutique, Fiorina, Silvio Castiglioni in FILO’_ Storia di uno Zanni all’inferno, uno spettacolo che ruota attorno alla figura di un inquieto cantastorie costretto a vestire i panni di Arlecchino, con le parole del poeta Andrea Zanzotto che durerà il tempo di preparazione e cottura di un risotto col tastasàl che verrà servito agli spettatori. Al termine delle rappresentazioni, Titancoop offrirà un delizioso aperitivo agli intervenuti. Per accedere agli appuntamenti, a posti limitati occorre prenotarsi al numero 0549 882452 oppure info.istituticulturali@pa.sm La campagna abbonamenti (che terminerà domenica 22 ottobre) e la vendita dei Carnet, avranno inizio lunedì 16 ottobre, (al Teatro Concordia dalle ore 17.00 alle ore 20.00 oppure sul sito www.sanmarinoteatro.sm), mentre la vendita dei biglietti inizierà lunedì 23 ottobre tutti i martedì dalle ore 17.00 alle 20.00, online sul sito www.sanmarinoteatro.sm e sul sito VIVATICKET. Per accedere agli appuntamenti a posti limitati della rassegna Sguardi oltre la scena, non acquistabile sul sito, è consigliata la prenotazione.

cs Istituti Culturali

[Banner_Google_ADS]



I più letti della settimana: