San Marino Teatro, spettacoli rimandati a data da destinarsi

Purtroppo la contingenza ci costringe nuovamente a cambiare rotta. Fermamente convinti della necessità di alimentare e fruire cultura, avevamo predisposto il ripristino degli spettacoli già programmati adottando tutti i presidi di sicurezza; ma purtroppo il corso della pandemia e le conseguenti ulteriori restrizioni ci impediscono, per il momento, di proseguire nell’intento. Quindi per il momento, gli spettacoli saranno rinviati a date da definirsi. Ovviamente i biglietti, gli abbonamenti ed i carnet acquistati rimarranno validi per le nuove date. Attendiamo però fiduciosi di restituire, il prima possibile agli spettatori gli appuntamenti e ripartire insieme per i mondi evocativi del teatro.

c.s. San Marino Teatro