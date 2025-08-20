San Marino TeatrOUT presenta Cristiano Godano, Stammi accanto Tour

Si chiude con la musica d’autore l’edizione estiva di San Marino TeatrOUT – stiamo fuori, che per l’ultimo appuntamento ospita una delle voci più riconoscibili e intense della scena italiana. Venerdì 22 agosto, alle ore 21.00, nell’area verde della Sala Polivalente di Murata, sarà protagonista Cristiano Godano con il suo Stammi accanto Tour. Dopo l’esordio solista con “Mi ero perso il cuore” (2020), finalista alle Targhe Tenco, Godano presenta dal vivo il nuovo album Stammi accanto, un lavoro nato in un tempo sospeso e rimasto inedito fino ad oggi, quando il suo messaggio di coraggio e fragilità si rivela quanto mai attuale. In questo secondo disco ritrova la sua originaria e intima attitudine folk, restituendoci un’opera personale e profonda che tocca anche tematiche filosofiche e spirituali. Canzoni fuori dal tempo, interpretate in un set essenziale – solo chitarra e voce – che intreccia inquietudine e speranza, intimità e poesia. Conosciuto in tutta Italia come leader dei Marlene Kuntz, band che ha segnato oltre trent’anni di storia della musica, Cristiano Godano – cantante, chitarrista, autore, attore e scrittore – è una delle voci più originali e riconoscibili del nostro panorama musicale. Capace di parlare al cuore e alla mente di più generazioni, è un punto di riferimento imprescindibile del cantautorato: la sua voce intensa emoziona e ispira riflessioni. Un’ultima occasione, dunque, per ritrovarsi insieme e chiudere la rassegna San Marino TeatrOUT con una serata di musica capace di toccare corde profonde. Dalle ore 19:30 alle 23:30 sarà attiva un’area bar con piccola ristorazione, per chi desidera vivere la serata come momento conviviale oltre che culturale. Biglietti disponibili su Vivaticket o in loco dalle ore 19:30. In caso di maltempo, lo spettacolo si terrà presso il Teatro Concordia di Borgo Maggiore.



Info: www.sanmarinoteatro.sm – info.istituticulturali@pa.sm - 0549 882452



c.s. Ufficio Stampa - Istituti Culturali









