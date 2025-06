San Marino TeatrOUT – stiamo fuori 2025

Per l’estate San Marino Teatro esce all’aperto.

Nasce San Marino TeatrOUT – stiamo fuori, una nuova rassegna estiva che porta teatro e musica in spazi aperti, invitando il pubblico a sperimentare nuovi sguardi, nuove forme, nuove parole.

Stiamo fuori, racchiude lo spirito del progetto: un invito a uscire dalla consuetudine, dai generi codificati, dalle narrazioni prevedibili.

Gli artisti, i personaggi e le storie che animano la rassegna parlano da una prospettiva decentrata: sentimentale, sociale, politica. Voci che si muovono ai margini dell’emotività e della cultura, spesso distanti dal rassicurante fluire del quotidiano.

C’è chi supera i confini del teatro tradizionale, mescolando stand-up, satira e comicità surreale; chi trasforma il concerto in racconto e viaggio emotivo.

Ci sono traiettorie artistiche libere e indipendenti, giovani compagnie teatrali e musicisti che scelgono di stare fuori dal centro, lontani dalle logiche di massa.

E poi c’è un fuori inteso come spazio di apertura, dialogo e condivisione.

San Marino TeatrOUT è una rassegna agile, contemporanea, pensata per un pubblico curioso, trasversale e attento, in cerca di esperienze culturali capaci di coniugare profondità e leggerezza.

Quattro appuntamenti, tra giugno e agosto, compongono un percorso estivo che intreccia parola, ironia e musica d’autore.

A inaugurare il programma della rassegna, mercoledì 25 giugno al Parco Ausa di Dogana, è La Sparanoia. Atto unico senza feriti gravi purtroppo di Niccolò Fettarappa e Lorenzo Guerrieri, uno spettacolo tra i più interessanti della scena contemporanea. Satira, delirio e poesia in un linguaggio teatrale tutto loro, per raccontare con ferocia e humour il presente di una generazione disillusa.

Venerdì 18 luglio, nella cornice dell’Area verde adiacente la Sala polivalente di Murata, Cristina Donà e Saverio Lanza portano sul palco Spiriti guida: un concerto intimo ed evocativo in cui i brani originali dei due musicisti si intrecciano a quelli degli artisti che hanno segnato il loro percorso, da Battiato ai Beatles, da Bowie a Sinead O’Connor.

Mercoledì 6 agosto si torna al Parco Ausa con Cuoro. Inciampi per sentimenti altissimi di e con Gioia Salvatori. Un monologo brillante e spiazzante sull’amore e le sue disfunzioni. Un’irresistibile traversata tra miti antichi, nevrosi moderne, modelli femminili disgraziatissimi e riferimenti alla cultura pop sentimentale, in bilico tra comicità e poesia.

A chiudere la rassegna, venerdì 22 agosto all’Area verde adiacente la Sala polivalente di Murata, sarà Cristiano Godano, voce storica dei Marlene Kuntz, con Stammi Accanto Tour. Un concerto raccolto, profondo, come l’omonimo disco nato durante la pandemia e oggi più che mai attuale. Musica e parole indagano la fragilità e la speranza, tra spiritualità e impegno civile.

Durante le serate della rassegna, dalle 19:30 alle 23:30, sarà attivo il servizio bar.

I biglietti sono acquistabili online su Vivaticket o previa disponibilità, nel luogo dove si tiene lo spettacolo a partire dalle ore 19.30. Prezzo unico 12€.

In caso di maltempo, gli eventi si terranno presso il Teatro Concordia di Borgo Maggiore.

info.istituticulturali@pa.sm - tel. 0549 882452 - www.sanmarinoteatro.sm

c.s. Istituti Culturali