San Marino TeatrOUT – stiamo fuori 2026

Per la stagione estiva San Marino Teatro torna negli spazi aperti della Repubblica con una nuova edizione di San Marino TeatrOUT – stiamo fuori.

Tre appuntamenti tra Borgo Maggiore, Montegiardino e Chiesanuova compongono un percorso che attraversa linguaggi e forme diverse: il teatro di narrazione, lo spettacolo partecipativo, il racconto musicale e poetico. Storie lontane e vicine che, attraverso la scena, tornano a interrogare il presente.

Ad inaugurare la rassegna, martedì 30 giugno, ore 21.00, presso il Parcheggio del Sacello del Santo di Borgo Maggiore, sarà P COME PENELOPE. Per una riscrittura contemporanea del mito di e con Paola Fresa.

Tra ironia e memoria, lo spettacolo restituisce la figura di Penelope oltre il mito, esplorandone fragilità, contraddizioni e desideri in un racconto sospeso tra attesa e ricerca della felicità.

Venerdì 17 luglio, ore 21.00, nella Piazzetta Alcide Preda Ferri di Montegiardino andrà in scena LISCIO FOR DUMMIES. Come diventare ballerino da balera in una lezione di e con Denis Campitelli, accompagnato dalle musiche dal vivo del Quintetto Eleganza e dai maestri di ballo della scuola Le Sirene Danzanti.

Uno spettacolo fuori dagli schemi, per immergersi nell’atmosfera autentica delle balere romagnole d’altri tempi.

A chiudere, mercoledì 6 agosto, ore 21.00, presso l’Anfiteatro Luigi Capicchioni di Chiesanuova, sarà MAESTRI. Storie, poesia, incontri, illuminazioni di e con Giuseppe Cederna, accompagnato dai musicisti Matteo Castellan alle tastiere e fisarmonica e Nicola Testa alla chitarra.

Un viaggio tra letteratura, memoria e paesaggi dell’anima, alla ricerca delle parole e degli incontri che ci insegnano ad amare il mondo.

Stiamo fuori continua a essere un invito a uscire dai luoghi consueti del teatro e a vivere gli spazi del territorio come luoghi di incontro e condivisione. Gli spettacoli della rassegna guardano al passato per parlare dell’oggi: un mito antico riletto da uno sguardo contemporaneo, una tradizione popolare che diventa esperienza collettiva, parole di grandi autori e musiche che aprono nuove possibilità di ascolto.

L’estate di San Marino Teatro si arricchisce inoltre di un quarto appuntamento. Un evento speciale, nato dalla nuova collaborazione tra la Repubblica di San Marino e l’Associazione Santarcangelo dei Teatri. La partnership porterà sul territorio sammarinese uno spettacolo del cartellone di Santarcangelo Festival, il più longevo festival italiano dedicato alla scena multidisciplinare contemporanea.

Martedì 7 luglio alle ore 19.30, presso Ex-Tiro a Volo di Murata, andrà in scena KMs OF RESISTANCE del coreografo e danzatore marocchino Mehdi Dahkan.

Una performance coreografica e sonora che esplora il respiro come forma di resistenza e attivazione dell’azione collettiva. Corpo, voce e movimento si trasformano in un linguaggio condiviso capace di evocare la fragilità, l’interdipendenza e l’urgenza che emerge quando è la sopravvivenza stessa a essere in gioco.

I biglietti per la rassegna San Marino TeatrOUT sono prenotabili scrivendo a info.istituticulturali@pa.sm o telefonando allo 0549 882452.

Possibilità di acquisto nel luogo dell’evento a partire da un’ora prima dello spettacolo, previa disponibilità.

Prezzo unico €12,00. In caso di maltempo gli spettacoli si svolgeranno in sedi al coperto che verranno comunicate tempestivamente. Per maggiori informazioni: www.sanmarinoteatro.sm

Biglietti e informazioni per l’evento di Santarcangelo Festival: www.santarcangelofestival.com



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